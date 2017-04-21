«Кубок Федерации». Превью матча Россия — Бельгия
В ближайший
уик-энд в Москве национальная сборная России сыграет в матче плей-офф командного чемпионата мира по теннису «Кубок Федерации». Противостоять подопечным Анастасии Мыскиной будет команда Бельгии.
После мягко говоря не слишком удачного прошлогоднего выступления российская сборная вынуждена была стартовать во второй Мировой группе соревнований. Впрочем, стартовый барьер в лице команды Тайваня был преодолён без
В отличие от поединка с командой Тайваня, на этот раз под знамёна сборной были призваны практически все лучшие теннисистки, не считая Светланы Кузнецовой, Екатерины Макаровой и, по понятным причинам, Марии Шараповой.
Открывать встречу в субботу предстоит Елене Весниной и Алисон ван Уйтванк. Для россиянки нынешний сезон можно назвать едва ли не лучшим в карьере. Начало года сложилось для Елены не слишком удачно, но затем результаты спортсменки буквально рванули вверх. Апофеозом стал триумф на «Премьере» в
Конечно, затем Елена несколько сбавила обороты, дважды подряд проиграв на старте соревнований — в Майами и Чарльстоне — но нет никаких сомнений в том, что россиянка пребывает в хорошей форме и готова взять на себя роль лидера сборной.
Что касается оппонентки Весниной, 132-й ракетки мира Алисон ван Уйтванк, пока что её достижения нельзя назвать
Вторыми в стартовый игровой день на корты выйдут Анастасия Павлюченкова и Элизе Мертенс. Здесь всё уже далеко не так однозначно, хотя в рейтинге спортсменок, которые сыграют между собой впервые, разделяет пятьдесят позиций.
Для Анастасии сезон складывается более чем удачно. В свой актив она успела записать выход в четвертьфинал Australian Open, где она в упорной борьбе уступила Винус Уильямс, а также участие в ¼ финала турнира в
Однако Элизе Мертенс тоже познала в этом году вкус победы. 21-летняя бельгийка завоевала титул на турнире в австралийском городе Хобарт. Конечно, обыграть более опытную Павлюченкову Элизе будет непросто, но навязать серьёзную борьбу сопернице ей точно по силам, а значит расслабляться россиянке точно не стоит.
В принципе, всё сказанное относительно противостояния Павлюченковой и Мертенс, можно отнести и к поединку последней с Еленой Весниной. Для теннисисток эта встреча также станет первой. Пожалуй, проблемы у Весниной могут возникнуть только в том случае, если после первого игрового дня счёт будет равным — тогда на Елену ляжет дополнительная ответственность, а это может привести к ошибкам. Впрочем, гораздо более вероятен здесь другой исход — ещё одна победа представительницы России и досрочный триумф подопечных Анастасии Мыскиной.
Думается, что если счёт в матче станет 3:0, капитан сборной России предоставит игровую практику Дарье Касаткиной. Уроженка Тольятти начала сезон не особенно уверенно, но к апрелю набрала очень неплохие кондиции, доказательством чего стал дебютный для Дарьи трофей — на соревнованиях в Чарльстоне.
Исходя из вышесказанного, парная встреча вряд ли будет иметь турнирное значение. Возможно, некоторое преимущество в ней всё же будет на стороне гостей за счёт опыта игры именно в парном разряде Марины Заневской и
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter