"Кубок Федерации". Превью матча Россия - Бельгия

После мягко говоря не слишком удачного прошлогоднего выступления российская сборная вынуждена была стартовать во второй Мировой группе соревнований. Впрочем, стартовый барьер в лице команды Тайваня был преодолён без каких-либо затруднений, и Россия вновь поборется за право сыграть в восьмёрке сильнейших сборных мира.

В отличие от поединка с командой Тайваня, на этот раз под знамёна сборной были призваны практически все лучшие теннисистки, не считая Светланы Кузнецовой, Екатерины Макаровой и, по понятным причинам, Марии Шараповой.

Открывать встречу в субботу предстоит Елене Весниной и Алисон ван Уйтванк. Для россиянки нынешний сезон можно назвать едва ли не лучшим в карьере. Начало года сложилось для Елены не слишком удачно, но затем результаты спортсменки буквально рванули вверх. Апофеозом стал триумф на «Премьере» в Индиан-Уэллсе — первый титул Весниной на подобном уровне.

Конечно, затем Елена несколько сбавила обороты, дважды подряд проиграв на старте соревнований — в Майами и Чарльстоне — но нет никаких сомнений в том, что россиянка пребывает в хорошей форме и готова взять на себя роль лидера сборной.

Что касается оппонентки Весниной, 132-й ракетки мира Алисон ван Уйтванк, пока что её достижения нельзя назвать сколько-нибудь значимыми. Удел бельгийки — игра в квалификации престижных турниров или вылет в первом-втором раундах соревнований рангом пониже. Если Веснина покажет свой привычный теннис, шансов у соперницы будет немного.

Вторыми в стартовый игровой день на корты выйдут Анастасия Павлюченкова и Элизе Мертенс. Здесь всё уже далеко не так однозначно, хотя в рейтинге спортсменок, которые сыграют между собой впервые, разделяет пятьдесят позиций.

Для Анастасии сезон складывается более чем удачно. В свой актив она успела записать выход в четвертьфинал Australian Open, где она в упорной борьбе уступила Винус Уильямс, а также участие в ¼ финала турнира в Индиан-Уэллсе, где дорогу Павлюченковой преградила Светлана Кузнецова. Однако главный успех Анастасии случился совсем недавно — россиянка в четвёртый раз первенствовала на соревнованиях в Монтеррее.

Однако Элизе Мертенс тоже познала в этом году вкус победы. 21-летняя бельгийка завоевала титул на турнире в австралийском городе Хобарт. Конечно, обыграть более опытную Павлюченкову Элизе будет непросто, но навязать серьёзную борьбу сопернице ей точно по силам, а значит расслабляться россиянке точно не стоит.

В принципе, всё сказанное относительно противостояния Павлюченковой и Мертенс, можно отнести и к поединку последней с Еленой Весниной. Для теннисисток эта встреча также станет первой. Пожалуй, проблемы у Весниной могут возникнуть только в том случае, если после первого игрового дня счёт будет равным — тогда на Елену ляжет дополнительная ответственность, а это может привести к ошибкам. Впрочем, гораздо более вероятен здесь другой исход — ещё одна победа представительницы России и досрочный триумф подопечных Анастасии Мыскиной.

Думается, что если счёт в матче станет 3:0, капитан сборной России предоставит игровую практику Дарье Касаткиной. Уроженка Тольятти начала сезон не особенно уверенно, но к апрелю набрала очень неплохие кондиции, доказательством чего стал дебютный для Дарьи трофей — на соревнованиях в Чарльстоне.