Состоялась жеребьевка матча Украина — Германия в Кубке Федерации по теннису
В Штутгарте состоялась жеребьевка матча
плей-офф Первой Мировой группы Кубка Федерации между сборными Германии и Украины, сообщает официальный сайт турнира.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В пятницу первыми на корт выйдут первая ракетка Украины Элина Свитолина и Юлия Гергес, затем между собой сыграют Леся Цуренко и лидер сборной Германии Анжелика Кербер.
В воскресенье в третьей игре встретятся лидеры сборных — Элина Свитолина и Анжелика Кербер, затем на корт выйдут Леся Цуренко и Юлия Гергес.
На пятый, парный матч заявлены Надежда Киченок / Ольга Савчук (Украина) — Лаура Зигмунд / Карина Виттхефт (Германия).
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter