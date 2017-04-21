Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/29511254/
21 апреля 2017, 19:05 | Теннис | УНИАН

Состоялась жеребьевка матча Украина — Германия в Кубке Федерации по теннису

В Штутгарте состоялась жеребьевка матча плей-офф Первой Мировой группы Кубка Федерации между сборными Германии и Украины, сообщает официальный сайт турнира.

В субботу матч стартует с противостояния украинки <span class=error>Элины</span> Свитолиной и немки Юлии <span class=error>Гергес</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В пятницу первыми на корт выйдут первая ракетка Украины Элина Свитолина и Юлия Гергес, затем между собой сыграют Леся Цуренко и лидер сборной Германии Анжелика Кербер.

В воскресенье в третьей игре встретятся лидеры сборных — Элина Свитолина и Анжелика Кербер, затем на корт выйдут Леся Цуренко и Юлия Гергес.

На пятый, парный матч заявлены Надежда Киченок / Ольга Савчук (Украина) — Лаура Зигмунд / Карина Виттхефт (Германия).

Все спортивные новости Украины
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 1 новость  Все новости
21 апреля

Гривня завершила неделю укреплением до 26,73 за доллар

Омелян и Балчун нашли новый повод для спора: реально или невозможно запустить поезд в Иран

Соломенский суд Киева начал заседание по избранию Мартыненко меры пресечения