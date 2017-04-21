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В пятницу первыми на корт выйдут первая ракетка Украины Элина Свитолина и Юлия Гергес, затем между собой сыграют Леся Цуренко и лидер сборной Германии Анжелика Кербер.

В воскресенье в третьей игре встретятся лидеры сборных — Элина Свитолина и Анжелика Кербер, затем на корт выйдут Леся Цуренко и Юлия Гергес.

На пятый, парный матч заявлены Надежда Киченок / Ольга Савчук (Украина) — Лаура Зигмунд / Карина Виттхефт (Германия).