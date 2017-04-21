Тарпищев: Перенос матчей Кубка Федерации на день раньше лучше сказался бы на теннисистках
МОСКВА, 21 апреля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Теннисисткам было бы лучше, если бы матчи Кубка Федерации проводились не в субботу и воскресенье, а в пятницу и субботу. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.
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В пятницу капитан женской сборной России Анастасия Мыскина рассказала, что россиянкам хотелось бы, чтобы матчи Кубка Федерации проходили не в субботу и воскресенье, а днем раньше.
«Я отношусь к такой идее нормально, потому что они сейчас уезжают (с соревнований) в понедельник, а будут в воскресенье. Таким образом, освобождается день для подготовки к следующему турниру или мероприятию, потому что в понедельник начинаются соревнования. По сути, в Кубке Федерации ничего не меняется, а спортсменам лучше», — сказал Тарпищев.
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