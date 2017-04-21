Состоялась жеребьёвка матча плей-офф «Кубка Федерации» между сборными Франции и Испании
В Руане прошла церемония жеребьёвки поединка
плей-офф Мировой группы командного чемпионата мира по теннису «Кубок Федерации» между сборными Франции и Испании.
«Кубок Федерации».
Суббота, 22 апреля
Кристина Младенович — Сильвия Солер-Эспиноса
Полин Парментье — Сара
Воскресенье, 23 апреля
Кристина Младенович — Сара Соррибес-Тормо
Полин Парментье — Сильвия Солер-Эспиноса
Ализе Корне и Амандин Хессе —
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