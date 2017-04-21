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https://sport.mail.ru/news/tennis/29510732/
21 апреля 2017, 18:21 | Теннис | GoTennis.ru

Состоялась жеребьёвка матча плей-офф «Кубка Федерации» между сборными Франции и Испании

В Руане прошла церемония жеребьёвки поединка плей-офф Мировой группы командного чемпионата мира по теннису «Кубок Федерации» между сборными Франции и Испании.

«Кубок Федерации». Плей-офф Мировой группы. Франция — Испания.

Суббота, 22 апреля
Кристина Младенович — Сильвия Солер-Эспиноса
Полин Парментье — Сара Соррибес-Тормо.

Воскресенье, 23 апреля
Кристина Младенович — Сара Соррибес-Тормо
Полин Парментье — Сильвия Солер-Эспиноса
Ализе Корне и Амандин Хессе — Мария-Хосе Мартинес-Санчес и Ольга Саес Ларра.
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Новости Тенниса

Тарпищев: Перенос матчей Кубка Федерации на день раньше лучше сказался бы на теннисистках

Тарпищев: Перенос матчей Кубка Федерации на день раньше лучше сказался бы на теннисистках

МОСКВА, 21 апреля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Теннисисткам было бы лучше, если бы матчи Кубка Федерации проводились не в субботу и воскресенье, а в пятницу и субботу. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.
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21 апреля

Состоялась жеребьёвка матча плей-офф "Кубка Федерации" между сборными Франции и Испании

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