Состоялась жеребьёвка матча плей-офф «Кубка Федерации» между сборными Франции и Испании

МОСКВА, 21 апреля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Теннисисткам было бы лучше, если бы матчи Кубка Федерации проводились не в субботу и воскресенье, а в пятницу и субботу. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.