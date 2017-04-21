Дарья Касаткина: После победы в Чарльстоне полдня отвечала на поздравления

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— Победа в Чарльстоне — самый счастливый момент в вашей жизни на корте?

— Да. На самом деле, никогда не испытывала таких эмоций, как после выигранного решающего очка в Чарльстоне. Я была очень рада. Давно хотела выиграть свой первый титул, и счастлива, что победила на турнире категории Premier и на своем любимом грунте. Мне очень нравится сам Чарльстон — люди, атмосфера. В следующем году хочу вернуться туда.

— Можете примерно сосчитать количество сообщений с поздравлениями, которые вы получили?

— Не знаю, очень много. Я полдня на них отвечала. Но самый приятный момент все равно был сразу после победы, когда я побежала на трибуны обниматься со своей командой. Это лучшее поздравление!

МАШИНУ МНЕ НЕ ПОДАРИЛИ, А ДАЛИ НА ГОД

— Почему еще успех в Чарльстоне был важен для вас?

— Этот турнир был сложным во всех аспектах, ведь до этого я провалила начало сезона на харде. Было очень тяжело после этого выйти на грунт и сразу показывать хороший теннис. Почти все матчи получились трудными. Во втором круге я играла с Пуиг, это олимпийская чемпионка. Потом была Даша Гаврилова — тоже очень хорошая теннисистка, плюс мы дружим, а это вдвойне сложнее. Достаточно нервный полуфинал с Зигемунд. Я рада, что прошла через все трудности. Это хорошая подготовка к грунтовым турнирам в Европе.

— На фоне этого финал с Остапенко может показаться легким, ведь вы выиграли всего за 66 минут. За счет чего?

— На самом деле, мы много работали перед этим матчем, смотрели матчи соперницы, анализировали ее. Долго готовилась к финалу и ментально. Хорошо, что вся эта работа не прошла просто так.

— Помимо призовых, вы получили машину от спонсора.

— Да, но мне ее не подарили, а дали на год. Буду ездить на ней в Словакии. У меня самой прав нет, ее будет водить мой брат. На выбор предлагали внедорожник, седан и универсал. Мы с тренером посоветовались, и решили, что лучше первый вариант.

— Как работали над ошибками после неудач на харде?

— Когда они начались, я взяла с собой в Индиан-Уэллс всю свою команду — тренеров по теннису, фитнесу, физиотерапевта, они все были со мной. Мы очень активно готовились — где-то месяц работали в Америке все вместе. И результат не заставил себя долго ждать.

Я — НЕУДОБНАЯ СОПЕРНИЦА ДЛЯ КЕРБЕР? ЭТО ХОРОШО

— Что пошло не так в первые месяцы 2017-го?

— Сложно сказать. Скорее всего, были слишком высокие ожидания после прошлого года, когда я хорошо сыграла на протяжении всего сезона. Забила себе голову лишними мыслями, а нужно было просто работать и не зацикливаться на результатах, скажем так.

— Почувствовали, что оппонентки стали к вам серьезнее относиться?

— Еще в прошлом году. Они знают мою игру, как я себя веду на корте. Стало тяжелее, нужно удивлять соперниц, постоянно прогрессировать, привносить что-то новое. А это непросто.

— Несмотря на в целом не очень хороший старт сезона, вы успели дважды обыграть Ангелик Кербер. Считаете ли ее удобной для себя соперницей?

— Думаю, нельзя так говорить про первую ракетку мира! Даже в не очень хорошей форме она сильнейшая теннисистка планеты на данный момент, очень опасный игрок. Я просто рада, что смогла показать хороший теннис в этих матчах. Если же я для нее неудобная соперница — это даже неплохо (смеется).

— Стали ли для вас неожиданностью успехи Ангелики в прошлом году?

— Она настоящая трудяга, очень много работает и это видно. Кербер давно выступает, а сейчас на высоком уровне начинают играть немного позже — пик в 26−27 лет и дальше. Наш вид спорта становится более возрастным, поэтому особого удивления не было.

— Известно, что вы дружите со многими другими молодыми теннисистками в туре. Это помогает?

— Мы очень много путешествуем и редко видим своих друзей не из мира тенниса. Поэтому должен быть кто-то, с кем можно сходить на ужин, провести свободное время, просто поболтать. И я рада, что у меня есть пара таких людей. Необязательно говорить о теннисе, можно просто отвлечься. Для меня это важно. Надеюсь, что наши отношения не изменятся со временем.

НАДЕЯЛАСЬ, ЧТО «БАРСА» ОТЫГРАЕТСЯ

— С каким настроением приехали в сборную России?

— С позитивным. У нас отличная команда, приятная атмосфера. У меня со всеми очень хорошие отношения. Всегда приезжаю с удовольствием.

— Особая обстановка на Кубке федерации ощущается?

— Да, конечно. Здесь мы всегда все делаем вместе. Атмосфера более дружелюбная. Обычно ты больше времени проводишь со своим тренером. Приятно, что есть такие турниры, когда можно побыть командой и не думать, что тебе играть завтра-послезавтра. По-моему, это прикольно.

— Известно, что вы увлекаетесь футболом и болеете за «Барселону». Смотрели игру с «Ювентусом»?

— Да, смотрела (грустно). Ну что сказать — «Барса» уже вытащила нереальный матч с «ПСЖ». Поэтому, когда они проиграли 0:3 в Турине, я в глубине души в них верила, но понимала — скорее всего, на этот раз так уже не получится. Оборона у итальянцев несколько другое дело, чем оборона «ПСЖ». Обидно, но ребята старались.

— Каталонская команда уже не та?

— Видно, что у «Барселоны» спад. Но ничего, несколько лет назад тоже был спад, а потом они выиграли Лигу чемпионов. Поэтому я спокойно отношусь к происходящему.