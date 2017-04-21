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21 апреля 2017, 16:09 | Теннис | Р-Спорт

Радваньская: «Ролан Гаррос» и Уимблдон не должны давать Шараповой wild card

МОСКВА, 21 апр — Р-Спорт. Организаторы турниров Большого шлема «Ролан Гаррос» и Уимблдон не должны давать российской теннисистки Марии Шараповой wildcard, заявила девятая ракетка мира полька Агнешка Радваньская.

Шарапова в июне 2016 года была дисквалифицирована Международной федерацией тенниса (ITF) на два года, после того как в ее допинг-пробе были найдены следы мельдония. Позднее Спортивный арбитражный суд (CAS) сократил срок отстранения. Первый официальный матч после дисквалификации россиянка проведет 26 апреля на турнире в немецком Штутгарте, куда она получила wild card от организаторов. В апреле сообщалось, что Федерация тенниса Франции (FFT) примет решение, допускать Шарапову к участию в «Ролан Гаррос», 15 мая.

«Сейчас она сыграет в Германии, затем в Испании, но ее до сих пор не пригласили играть на “Ролан Гаррос” в Париж и Уимблдон в Лондон. По моему мнению, так и должно оставаться. Она должна заслужить свое место игрой и результатами», — цитирует Радваньскую Przeglad Sportowy.

Ранее Шарапова заявила, что критика в ее адрес от других игроков после обнародования всех деталей ее дисквалификации некорректна.
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