Радваньская: «Ролан Гаррос» и Уимблдон не должны давать Шараповой wild card
МОСКВА, 21 апр —
Р-Спорт. Организаторы турниров Большого шлема «Ролан Гаррос» и Уимблдон не должны давать российской теннисистки Марии Шараповой wildcard, заявила девятая ракетка мира полька Агнешка Радваньская.
Шарапова в июне 2016 года была дисквалифицирована Международной федерацией тенниса (ITF) на два года, после того как в ее
«Сейчас она сыграет в Германии, затем в Испании, но ее до сих пор не пригласили играть на “Ролан Гаррос” в Париж и Уимблдон в Лондон. По моему мнению, так и должно оставаться. Она должна заслужить свое место игрой и результатами», — цитирует Радваньскую Przeglad Sportowy.
Ранее Шарапова заявила, что критика в ее адрес от других игроков после обнародования всех деталей ее дисквалификации некорректна.
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