Центральный корт турнира в Барселоне будет переименован в честь Рафаэля Надаля
Организаторы турнира Barcelona Open Banc Sabadell одобрили идею переименовать центральный корт спортивного комплекса и назвать его в честь испанца Рафаэля Надаля. Об этом сообщается в официальном микроблоге соревнований на сервисе Twitter.
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Пока точная дата переименования неизвестна. Напомним, что Надаль является девятикратным победителем турнира в Барселоне.
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