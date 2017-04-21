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https://sport.mail.ru/news/tennis/29509069/
21 апреля 2017, 16:08 | Теннис | GoTennis.ru

Центральный корт турнира в Барселоне будет переименован в честь Рафаэля Надаля

Организаторы турнира Barcelona Open Banc Sabadell одобрили идею переименовать центральный корт спортивного комплекса и назвать его в честь испанца Рафаэля Надаля. Об этом сообщается в официальном микроблоге соревнований на сервисе Twitter.

Организаторы турнира Barcelona <span class=error>Open</span> <span class=error>Banc</span> Sabadell одобрили идею переименовать центральный корт спортивного комплекса и назвать его в честь испанца Рафаэля <span class=error>Надаля</span>. Об этом сообщается в официальном <span class=error>микроблоге</span> соревнований на сервисе Twitter. Увеличить
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Пока точная дата переименования неизвестна. Напомним, что Надаль является девятикратным победителем турнира в Барселоне.
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