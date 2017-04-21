Кудрявцев и Бегеманн не смогли выйти в полуфинал «Челленджера» в Тайбэе в паре

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Встреча длилась 52 минуты. За это время Кудрявцев и Бегеманн сделали шесть эйсов, ни разу не ошиблись при подаче и реализовали один брейк-пойнт, а их соперники пять раз подали навылет, допустили одну двойную ошибку и сделали четыре брейка.