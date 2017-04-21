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https://sport.mail.ru/news/tennis/29508834/
21 апреля 2017, 15:54 | Теннис | GoTennis.ru

Кудрявцев и Бегеманн не смогли выйти в полуфинал «Челленджера» в Тайбэе в паре

Россиянин Александр Кудрявцев и немец Андре Бегеманн проиграли представителям Тайваня Се Чен-Пэну и Цун-Хуа Яну со счётом 2/6, 4/6 в четвертьфинале «Челленджера» в Тайбэе в паре.

Россиянин Александр <span class=error>Кудрявцев</span> и немец <span class=error>Андре</span> Бегеманн проиграли представителям Тайваня Се <nobr>Чен-Пэну</nobr> и <nobr>Цун-Хуа</nobr> Яну со счётом 2/6 4/6 в четвертьфинале Челленджера в <span class=error>Тайбэе</span> в паре. Увеличить
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Встреча длилась 52 минуты. За это время Кудрявцев и Бегеманн сделали шесть эйсов, ни разу не ошиблись при подаче и реализовали один брейк-пойнт, а их соперники пять раз подали навылет, допустили одну двойную ошибку и сделали четыре брейка.

В полуфинале «Челленджера» в Тайбэе Се Чен-Пэн и Цун-Хуа Ян сыграют с представителями Тайланда Санчаем и Сончатом Ративатан.
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