Кудрявцев и Бегеманн не смогли выйти в полуфинал «Челленджера» в Тайбэе в паре
Россиянин Александр Кудрявцев и немец Андре Бегеманн проиграли представителям Тайваня Се
Чен-Пэну и Цун-Хуа Яну со счётом 2/6, 4/6 в четвертьфинале «Челленджера» в Тайбэе в паре.
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Встреча длилась 52 минуты. За это время Кудрявцев и Бегеманн сделали шесть эйсов, ни разу не ошиблись при подаче и реализовали один
В полуфинале «Челленджера» в Тайбэе Се
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