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21 апреля 2017, 15:08 | Теннис | GoTennis.ru

Марин Чилич не справился с Альбертом Рамосом в ¼ финала «Мастерса» в Монте-Карло

Восьмая ракетка мира, хорват Марин Чилич, в трёх сетах проиграл испанцу Альберту Рамосу, занимающему 24-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 2/6, 7/6 (5), 2/6 в четвертьфинале «Мастерса» в Монте-Карло.

Восьмая ракетка мира хорват Марин <span class=error>Чилич</span> в трёх сетах проиграл испанцу Альберту <span class=error>Рамосу</span> занимающему 24-ю строчку рейтинга ATP со счётом 2/6 7/6 (5) 2/6 в четвертьфинале <span class=error>Мастерса</span> в <nobr>Монте-Карло.</nobr> Увеличить
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Матч продолжался 2 часа 32 минуты. За это время 28-летний Чилич сделал пять эйсов, трижды подал навылет и реализовал два брейк-пойнта, а 29-летний Рамос четыре раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и сделал шесть брейков. Ранее счёт в личных встречах был 3:1 в пользу хорвата.

В полуфинале турнира Monte-Carlo Rolex Masters Рамос сразится либо с французом Люкой Пуйе, либо с уругвайцем Пабло Куэвасом.
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