Марин Чилич не справился с Альбертом Рамосом в ¼ финала «Мастерса» в Монте-Карло

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Матч продолжался 2 часа 32 минуты. За это время 28-летний Чилич сделал пять эйсов, трижды подал навылет и реализовал два брейк-пойнта, а 29-летний Рамос четыре раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и сделал шесть брейков. Ранее счёт в личных встречах был 3:1 в пользу хорвата.