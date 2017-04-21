Марин Чилич не справился с Альбертом Рамосом в ¼ финала «Мастерса» в Монте-Карло
Восьмая ракетка мира, хорват Марин Чилич, в трёх сетах проиграл испанцу Альберту Рамосу, занимающему 24-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 2/6, 7/6 (5), 2/6 в четвертьфинале «Мастерса» в
Монте-Карло.
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Матч продолжался 2 часа 32 минуты. За это время 28-летний Чилич сделал пять эйсов, трижды подал навылет и реализовал два
В полуфинале турнира
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