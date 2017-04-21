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21 апреля 2017, 14:44 | Теннис | GoTennis.ru

Состоялась жеребьёвка матча между сборными Германии и Украины в «Кубке Федерации»

В Штутгарте состоялась жеребьёвка матча плей-офф Мировой группы командного чемпионата мира по теннису «Кубок Федерации» между сборными Германии и Украины, который пройдёт 22 и 23 апреля.

В Штутгарте состоялась жеребьёвка матча <nobr>плей-офф</nobr> Мировой группы командного чемпионата мира по теннису Кубок Федерации между сборными Германии и Украины который пройдёт 22 и 23 апреля. Увеличить
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«Кубок Федерации». Плей-офф Мировой группы. Германия — Украина.

Суббота, 22 апреля
Юлия Гёргес — Элина Свитолина
Анжелик Кербер — Леся Цуренко.

Воскресенье, 23 апреля
Анжелик Кербер — Элина Свитолина
Юлия Гёргес — Леся Цуренко
Лаура Зигемунд и Карина Виттхёфт — Надежда Киченок и Ольга Савчук.
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