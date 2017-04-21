Состоялась жеребьёвка матча между сборными Германии и Украины в «Кубке Федерации»
В Штутгарте состоялась жеребьёвка матча
плей-офф Мировой группы командного чемпионата мира по теннису «Кубок Федерации» между сборными Германии и Украины, который пройдёт 22 и 23 апреля.
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«Кубок Федерации».
Суббота, 22 апреля
Юлия Гёргес — Элина Свитолина
Анжелик Кербер — Леся Цуренко.
Воскресенье, 23 апреля
Анжелик Кербер — Элина Свитолина
Юлия Гёргес — Леся Цуренко
Лаура Зигемунд и Карина Виттхёфт — Надежда Киченок и Ольга Савчук.
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