Симона Халеп и Хизер Уотсон откроют матч между сборными Румынии и Великобритании в «Кубке Федерации»
В Констанце состоялась жеребьёвка матча
плей-офф Мировой группы командного чемпионата мира по теннису «Кубок Федерации» между сборными Румынии и Великобритании, который пройдёт 22 и 23 апреля.
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«Кубок Федерации».
Суббота, 22 апреля
Симона Халеп — Хизер Уотсон
Воскресенье, 23 апреля
Симона Халеп — Йоханна Конта
Сорана Кырстя и Моника Никулеску — Джослин Рэй и Лора Робсон.
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