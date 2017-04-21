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21 апреля 2017, 13:37 | Теннис | Чемпионат.com

Веснина и Ван Эйтванк откроют матч плей-офф Кубка Федерации Россия — Бельгия

В Москве состоялась жеребьёвка матча плей-офф Мировой группы Кубка Федерации между сборными России и Бельгии.

В Москве состоялась жеребьёвка матча <nobr>плей-офф</nobr> Мировой группы Кубка Федерации между сборными России и Бельгии. Увеличить
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22 апреля первыми на корт выйдут Елена Веснина и Элисон Ван Эйтванк. Затем сыграют Анастасия Павлюченкова и Элисе Мертенс.

23 апреля состоятся матчи Елена Веснина — Элисе Мертенс, Анастасия Павлюченкова — Элисон Ван Эйтванк и парная встреча — Анна Блинкова / Дарья Касаткина — Марина Заневская / Ан-Софи Местах, передаёт корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Шахов.

Это будет пятая встреча сборных в истории выступления в Кубке Федерации. Счёт личных встреч — 3−1 в пользу сборной Бельгии.
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