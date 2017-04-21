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21 апреля 2017, 13:18 | Теннис | УНИАН

Перед матчем в Штутгарте украинские теннисистки вышли в вечерних нарядах

22—23 апреля в немецком Штутгарте женская сборная Украины по теннису проведет матч с командой Германии в рамках Кубка Федерации.

<span class=error>Элина</span> Свитолина <span class=error>Леся</span> <span class=error>Цуренко</span> Ольга <span class=error>Савчук</span> и Надежда <span class=error>Киченок</span> точно самые красивые. Увеличить
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Накануне состоялся официальный ужин с участием игроков и официальных лиц сборных Германии и Украины, на котором спортсменки продемонстрировали изысканные вечерние наряды.

«Кубок Федерации. Официальный ужин прошел в помещении музея “Порше”. Наша команда — лучшая! Наши девушки — самые красивые!!!», — прокомментировали фотографии на странице Федерации тенниса Украины в facebook.

Напомним, в состав нашей сборной вошли 13-я ракетка мира Элина Свитолина, 43-я в мировом рейтинге Леся Цуренко, Ольга Савчук (№ 323) и Надежда Киченок (№ 400).

Команду Германии будут представлять лидер рейтинга WTA Анжелика Кербер, Лаура Зигмунд (№ 37), Юлия Гергес (№ 46) и Карина Виттхефт (№ 69).

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