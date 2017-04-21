Перед матчем в Штутгарте украинские теннисистки вышли в вечерних нарядах
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2—23 апреля в немецком Штутгарте женская сборная Украины по теннису проведет матч с командой Германии в рамках Кубка Федерации.
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Накануне состоялся официальный ужин с участием игроков и официальных лиц сборных Германии и Украины, на котором спортсменки продемонстрировали изысканные вечерние наряды.
«Кубок Федерации. Официальный ужин прошел в помещении музея “Порше”. Наша команда — лучшая! Наши девушки — самые красивые!!!», — прокомментировали фотографии на странице Федерации тенниса Украины в facebook.
Напомним, в состав нашей сборной вошли 13-я ракетка мира Элина Свитолина, 43-я в мировом рейтинге Леся Цуренко, Ольга Савчук (№ 323) и Надежда Киченок (№ 400).
Команду Германии будут представлять лидер рейтинга WTA Анжелика Кербер, Лаура Зигмунд (№ 37), Юлия Гергес (№ 46) и Карина Виттхефт (№ 69).
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