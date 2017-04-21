«Кубок Федерации». Состоялась жеребьёвка команд Словакии и Нидерландов
В Братиславе состоялась жеребьёвка матча
плей-офф Мировой группы командного чемпионата мира по теннису «Кубок Федерации» между сборными Словакии и Нидерландов, который пройдёт 22 и 23 апреля.
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«Кубок Федерации».
Суббота, 22 апреля
Яна Чепелова — Ришель Хогенкамп
Ребекка Шрамкова — Кики Бертенс.
Воскресенье, 23 апреля
Яна Чепелова — Кики Бертенс
Ребекка Шрамкова — Ришель Хогенкамп
Кристина Куцова и Яна Чепелова — Синди Бургер и Аранта Рус.
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