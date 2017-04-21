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21 апреля 2017, 13:15 | Теннис | GoTennis.ru

«Кубок Федерации». Состоялась жеребьёвка команд Словакии и Нидерландов

В Братиславе состоялась жеребьёвка матча плей-офф Мировой группы командного чемпионата мира по теннису «Кубок Федерации» между сборными Словакии и Нидерландов, который пройдёт 22 и 23 апреля.

В Братиславе состоялась жеребьёвка матча <nobr>плей-офф</nobr> Мировой группы командного чемпионата мира по теннису Кубок Федерации между сборными Словакии и Нидерландов который пройдёт 22 и 23 апреля. Увеличить
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«Кубок Федерации». Плей-офф Мировой группы. Словакия — Нидерланды.

Суббота, 22 апреля
Яна Чепелова — Ришель Хогенкамп
Ребекка Шрамкова — Кики Бертенс.

Воскресенье, 23 апреля
Яна Чепелова — Кики Бертенс
Ребекка Шрамкова — Ришель Хогенкамп
Кристина Куцова и Яна Чепелова — Синди Бургер и Аранта Рус.
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В Констанце состоялась жеребьёвка матча плей-офф Мировой группы командного чемпионата мира по теннису «Кубок Федерации» между сборными Румынии и Великобритании, который пройдёт 22 и 23 апреля.
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