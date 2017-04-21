Бердых, вероятно, не сыграет на турнире в Барселоне
12-я ракетка мира чешский теннисист Томаш Бердых, вероятно, не сыграет на турнире в Барселоне, который пройдёт на следующей неделе, сообщает Tennis World USA.
Лучшим результатом Бердыха на турнире в Барселоне является выход в 1/8 финала. Он четыре раза принимал участие в этих соревнованиях. В последний раз — в 2013 году.
В третьем круге турнира в
Также пока неизвестно, сможет ли Томаш сыграть на турнире в Мадриде, который пройдёт
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