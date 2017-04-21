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https://sport.mail.ru/news/tennis/29505885/
21 апреля 2017, 12:59 | Теннис | Чемпионат.com

Бердых, вероятно, не сыграет на турнире в Барселоне

12-я ракетка мира чешский теннисист Томаш Бердых, вероятно, не сыграет на турнире в Барселоне, который пройдёт на следующей неделе, сообщает Tennis World USA.

Лучшим результатом Бердыха на турнире в Барселоне является выход в 1/8 финала. Он четыре раза принимал участие в этих соревнованиях. В последний раз — в 2013 году.

В третьем круге турнира в Монте-Карло уроженец Валашске-Мезиржичи уступил представителю Хорватии Марину Чиличу со счётом 2:6, 6:7 (0:7).

Также пока неизвестно, сможет ли Томаш сыграть на турнире в Мадриде, который пройдёт 7—14 мая.
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