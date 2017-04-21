Бердых, вероятно, не сыграет на турнире в Барселоне

Лучшим результатом Бердыха на турнире в Барселоне является выход в 1/8 финала. Он четыре раза принимал участие в этих соревнованиях. В последний раз — в 2013 году.

В третьем круге турнира в Монте-Карло уроженец Валашске-Мезиржичи уступил представителю Хорватии Марину Чиличу со счётом 2:6, 6:7 (0:7).