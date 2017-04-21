Константин Кравчук потерпел поражение в ¼ финала «Челленджера» в Тайбэе

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Матч продолжался 1 час 37 минут. За это время теннисисты выполнили по шесть эйсов. При этом 32-летний Кравчук допустил две двойные ошибки и сделал три брейка, а его 28-летний соперник трижды ошибся при подаче и реализовал четыре брейк-пойнта. Теперь счёт в личных встречах стал 3:3.

В полуфинале «Челленджера» в Тайбэе Ито сыграет либо с победителем матча между австралийцами Мэттью Эбденом и Акирой Сантильяном.