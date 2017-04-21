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https://sport.mail.ru/news/tennis/29504543/
21 апреля 2017, 11:42 | Теннис | GoTennis.ru

Константин Кравчук потерпел поражение в ¼ финала «Челленджера» в Тайбэе

99-я ракетка мира, россиянин Константин Кравчук, не справился с японцем Тацумой Ито, занимающим 212-ю строчку рейтинга ATP, уступив со счётом 4/6, 6/7 (5) в четвертьфинале «Челленджера» в Тайбэе.

99-я ракетка мира россиянин Константин <span class=error>Кравчук</span> не справился с японцем <span class=error>Тацумой</span> <span class=error>Ито</span> занимающим 212-ю строчку рейтинга ATP уступив со счётом 4/6 6/7 (5) в четвертьфинале Челленджера в <span class=error>Тайбэе</span>. Увеличить
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Матч продолжался 1 час 37 минут. За это время теннисисты выполнили по шесть эйсов. При этом 32-летний Кравчук допустил две двойные ошибки и сделал три брейка, а его 28-летний соперник трижды ошибся при подаче и реализовал четыре брейк-пойнта. Теперь счёт в личных встречах стал 3:3.

В полуфинале «Челленджера» в Тайбэе Ито сыграет либо с победителем матча между австралийцами Мэттью Эбденом и Акирой Сантильяном.
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