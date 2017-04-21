Константин Кравчук потерпел поражение в ¼ финала «Челленджера» в Тайбэе
99-я ракетка мира, россиянин Константин Кравчук, не справился с японцем Тацумой Ито, занимающим 212-ю строчку рейтинга ATP, уступив со счётом 4/6, 6/7 (5) в четвертьфинале «Челленджера» в Тайбэе.
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Матч продолжался 1 час 37 минут. За это время теннисисты выполнили по шесть эйсов. При этом 32-летний Кравчук допустил две двойные ошибки и сделал три брейка, а его 28-летний соперник трижды ошибся при подаче и реализовал четыре
В полуфинале «Челленджера» в Тайбэе Ито сыграет либо с победителем матча между австралийцами Мэттью Эбденом и Акирой Сантильяном.
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