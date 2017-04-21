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https://sport.mail.ru/news/tennis/29504282/
21 апреля 2017, 11:23 | Теннис | «Прессбол»

Кубок федерации. Беларусь — Швейцария. Первыми на корт выйдут Александра Саснович и Виктория Голубич

В результате прошедшей в столичной ратуше жеребьевки матча ½ финала Кубка федерации Беларусь — Швейцария определилось, что встреча начнется с поединка Александра Саснович — Виктория Голубич. Они выйдут на корт «Чижовка-Арены» 22 апреля в 13.00.

В результате прошедшей в столичной ратуше жеребьевки матча ½ финала Кубка федерации <span class=error>Беларусь</span> — Швейцария определилось что встреча начнется с поединка Александра <span class=error>Саснович</span> — Виктория <span class=error>Голубич</span>. Они выйдут на корт <span class=error>Чижовка</span>-Арены 22 апреля в 13.00. Увеличить
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Результаты жеребьевки

1-й день, 22 апреля

13.00. Александра Саснович (96 ВТА) — Виктория Голубич (54)

Арина Соболенко (125) — Тимеа Бачински (22)

2-й день, 23 апреля

11.40. Александра Саснович — Тимеа Бачински

Арина Соболенко — Виктория Голубич

Пара:

Ольга Говорцова (187 ВТА в паре)/Вера Лапко (171 ВТА в паре) — Белинда Бенчич (451 ВТА в паре)/Мартина Хингис (8 ВТА в паре).

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