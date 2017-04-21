Кубок федерации. Беларусь — Швейцария. Первыми на корт выйдут Александра Саснович и Виктория Голубич
В результате прошедшей в столичной ратуше жеребьевки матча ½ финала Кубка федерации Беларусь — Швейцария определилось, что встреча начнется с поединка Александра Саснович — Виктория Голубич. Они выйдут на корт «Чижовка-Арены» 22 апреля в 13.00.
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Результаты жеребьевки
1-й день, 22 апреля
13.00. Александра Саснович (96 ВТА) — Виктория Голубич (54)
Арина Соболенко (125) — Тимеа Бачински (22)
2-й день, 23 апреля
11.40. Александра Саснович — Тимеа Бачински
Арина Соболенко — Виктория Голубич
Пара:
Ольга Говорцова (187 ВТА в паре)/Вера Лапко (171 ВТА в паре) — Белинда Бенчич (451 ВТА в паре)/Мартина Хингис (8 ВТА в паре).
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