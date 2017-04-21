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21 апреля 2017, 9:29 | Теннис | GoTennis.ru

Борис Беккер: Шарапова не пользуется популярностью у своих коллег по цеху

Экс-первая ракетка мира, немец Борис Беккер, заявил, что россиянке Марии Шараповой стоит быть более дружелюбной по отношению к своим соперницам.

2002 год. Мария Шарапова играет в теннис с болельщиками на мероприятии в Гонконге. Увеличить
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«Я считаю, что у Марии есть полное право выступать на крупных турнирах, если организаторы предоставили ей wild card. Любому человеку стоит давать второй шанс. Но ей нужно извлечь урок из своих ошибок. Ни для кого не секрет, что она совершенно не пользуется популярностью у своих коллег по цеху.

Многие теннисистки довольно нелестно о ней высказываются.

Вопрос в том, как она поведёт себя после возвращения в Тур. Надеюсь, она будет более дружелюбно настроена по отношению к остальным игрокам. Несомненно, Мария — большой профессионал своего дела. Теперь у неё будет возможность вырасти в личностном плане, — приводит слова Беккера издание The Telegraph.
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