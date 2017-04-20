Елена Веснина: Ставить перед собой высокие цели – мой жизненный принцип

— Елена, первый вопрос задам про сборную. Ваш наставник Андрей Чесноков считает, что Вы уже всё отдали главной команде страны и заслужили право более не играть в матчах Кубка Федерации. Тем не менее, Вы выйдете на корт на Малой спортивной арене Лужников. Вы действительно не хотели играть?

— Скажем так, у меня были раздумья. Настя (Мыскина — прим. GoTennis.ru) связалась со мной сразу, как только определилась с нынешним составом. Я попросила о небольшой паузе. Сказала, что у меня напряжённый календарь и есть цель войти в Топ-10, для чего надо выиграть очень много матчей. Но в результате поняла, что эта неделя очень удачна: я рано проиграла на турнире в Чарльстоне и смогла слетать домой в Сочи, что позволило отдохнуть и немного восстановиться. Дело в том, что я люблю выступать за сборную. Меня не надо заставлять это делать, всё происходит естественно, как бы само собой. Люблю тренироваться, находиться в команде. Проходящий в эти дни сбор поможет мне лучше подготовиться к предстоящему турниру на грунте в Штутгарте. Единственный минус, который я вижу в этой ситуации, состоит в том, что из-за поздних матчей в воскресенье, я не смогу вылететь в Германию раньше понедельника, а во вторник уже нужно выходить на корт.

— Можно ли надеяться на то, что это не последнее Ваше появление в команде?

— Надеюсь, что да (улыбается).

— Насколько мне известно, у Вас теперь есть квартира в Москве. Стала ли столица родной или по-прежнему Вы воспринимаете Сочи единственным главным для себя городом?

— Конечно, Сочи для меня — родной город, но я очень люблю Москву. Мне нравится здесь находиться. Я люблю московский ритм жизни. Понятно, что я не живу здесь постоянно и свободна от тех недостатков, которые видят и ощущают москвичи: автомобильные пробки, климат. И всё равно Москва занимает в моём сердце важное место, наряду с Сочи. Можно сказать, что я живу на два города.

— Почему Вы остановились в отеле, а не в собственной квартире?

— Первые два дня по прилёте в Москву я жила у себя дома. Но потом переселилась в гостиницу. Так удобнее готовиться к матчу: живёшь рядом со стадионом, меньше находишься за рулём автомобиля, то есть остаётся больше времени для отдыха и восстановления. Плюс это помогает сплочению команды: мы все вместе завтракаем, обедаем и ужинаем, проводим свободное время. Ты настраиваешься на рабочий лад, как во время других турниров, когда останавливаешься в отеле. Хотя во время «Кубка Кремля» я живу дома.

— Из Ваших слов о нахождении за рулём можно понять, что Вы сами водите машину?

— Да.

— Не муж, не водитель, а именно Вы.

— Муж — тоже, но мне самой нравится водить машину.