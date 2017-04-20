Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/29498624/
20 апреля 2017, 21:27 | Теннис | Спорт-Экспресс

«Неужели настолько хорошо?» Секс за пределами корта дважды прервал матч на турнире в США

Матч первого круга на турнире в Сарасоте между Фрэнсисом Тиафом и Митчеллом Крюгером (6:3, 6:2) дважды приостанавливался из-за громких женских криков.

В середине второго сета при счете 3:2 в пользу Тиафо из-за пределов корта стали слышны характерные звуки.

19-летний спортсмен улыбался, в то время как его соперник взял мяч и отправил его в область, откуда доносился женский голос. Через какое-то время игра была остановлена вновь из-за женского крика.

«Неужели настолько хорошо?» — в шутку спросил Тиаф.

По словам комментатора матча, звук доносился из апартаментов, которые находятся неподалеку от корта, после чего добавил, что «хотя бы у кого-то вечер точно был удачным».
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Новак Джокович вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Монте-Карло

Новак Джокович вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Монте-Карло

Вторая ракетка мира, 29-летний серб Новак Джокович, преодолел барьер третьего круга соревнований Monte-Carlo Rolex Masters, сломив сопротивление 19-го номера рейтинга АТР, 25-летнего испанца Пабло Карреньо-Бусты, — 6/2, 4/6, 6/4.
Еще 7 новостей  Все новости
19 апреля

Худшее судейство в истории Лиги чемпионов

Овечкин и "Вашингтон" терпят катастрофу

Сергей Горлукович: "Промес показал мировой класс, а Иванович – петрушка"