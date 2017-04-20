«Неужели настолько хорошо?» Секс за пределами корта дважды прервал матч на турнире в США
Матч первого круга на турнире в Сарасоте между Фрэнсисом Тиафом и Митчеллом Крюгером (6:3, 6:2) дважды приостанавливался
из-за громких женских криков.
В середине второго сета при счете 3:2 в пользу Тиафо
19-летний спортсмен улыбался, в то время как его соперник взял мяч и отправил его в область, откуда доносился женский голос. Через
«Неужели настолько хорошо?» — в шутку спросил Тиаф.
По словам комментатора матча, звук доносился из апартаментов, которые находятся неподалеку от корта, после чего добавил, что «хотя бы у
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