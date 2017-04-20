Новак Джокович вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Монте-Карло
Вторая ракетка мира, 29-летний серб Новак Джокович, преодолел барьер третьего круга соревнований
Monte-Carlo Rolex Masters, сломив сопротивление 19-го номера рейтинга АТР, 25-летнего испанца Пабло Карреньо-Бусты, — 6/2, 4/6, 6/4.
За 2 часа 26 минут, проедённые на корте, Новак записал в свой актив два эйса и пять двойных ошибок, реализовав шесть
Таким образом, в борьбе за выход в ½ финала «Мастерса» в Монако Джокович сразится с бельгийцем Давидом Гоффином, который ранее взял верх над австрийцем Домиником Тимом.
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