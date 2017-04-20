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https://sport.mail.ru/news/tennis/29498618/
20 апреля 2017, 21:37 | Теннис | GoTennis.ru

Новак Джокович вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Монте-Карло

Вторая ракетка мира, 29-летний серб Новак Джокович, преодолел барьер третьего круга соревнований Monte-Carlo Rolex Masters, сломив сопротивление 19-го номера рейтинга АТР, 25-летнего испанца Пабло Карреньо-Бусты, — 6/2, 4/6, 6/4.

За 2 часа 26 минут, проедённые на корте, Новак записал в свой актив два эйса и пять двойных ошибок, реализовав шесть брейк-пойнтов, тогда как Пабло ни разу не подавал навылет, но сделал четыре брейка. После этого матча счёт в личных противостояниях между спортсменами стал 2:0 в пользу представителя Сербии.

Таким образом, в борьбе за выход в ½ финала «Мастерса» в Монако Джокович сразится с бельгийцем Давидом Гоффином, который ранее взял верх над австрийцем Домиником Тимом.
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