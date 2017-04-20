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20 апреля 2017, 20:51 | Теннис | Спорт-Экспресс

Шарапова раскритиковала работу Международной федерации тенниса

Россиянка Мария Шарапова раскритиковала работу Международной федерации тенниса (ITF) и, в частности, главу антидопинговой программы организации Стюарта Миллера.

Россиянка Мария <span class=error>Шарапова</span> раскритиковала работу Международной федерации тенниса (ITF) и в частности главу антидопинговой программы организации <span class=error>Стюарта</span> <span class=error>Миллера</span>. Увеличить
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© Reuters

Она добавила, что он недостаточно хорошо выполняет свою работу, а спортсмены должны быть проинформированы про все изменения в допинговых правилах.

— Он ничего не хотел об этом знать, — цитирует Шарапову Qatar Tribune. — Для меня это значит, что он не достаточно хорошо выполняет свою работу. В ITF должны быть уверены, что спортсмены информированы о новых допинговых правилах. Я беру на себя ответственность за свою часть, но есть и другие люди, которые должны были предпринять необходимые действия. И они работают в ITF.

30-летняя Шарапова в апреле возвращается на корт после 15-месячной дисквалификации за применение мельдония. Она уже получила wild card от организаторов турнира в Штутгарте, который стартует 26 апреля. Теннисистка уже становилась победительницей этого турнира три раза.

Россиянка также сможет выступить на турнирах в Риме и Мадриде. Отмечается, что в случае победы на соревнованиях в Штутгарте Шарапова может получить достаточно очков, чтобы сыграть в квалификации Roland Garros.
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Организаторы Roland Garros примут решение об участии Шараповой 15 мая

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Организаторы Открытого чемпионата Франции по теннису («Ролан Гаррос») — второго в сезоне турнира серии Большого шлема — примут решение о приглашении Марии Шараповой 15 мая. Об этом сообщает France Info со ссылкой на президента Федерации тенниса Франции Бернара Джудичелли.
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