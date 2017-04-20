Дарья Касаткина: Хорошо, что не платила за Гаврилову… Она столько съела!

«ЖАЛЬ, “БАРСЕ” НЕ УДАЛОСЬ ВТОРОЕ ЧУДО»

— Анастасия Павлюченкова и Елена Веснина пошли на матч «Спартак» — «Зенит». Вы же тоже футбол любите. Почему не составили им компанию? — начинаем беседу с Касаткиной.

— Если честно — очень хотела, но слишком много накопилось дел, — вздыхает Дарья. — Надо было побыть дома — я ведь два месяца провела в Америке. Так что вернулась на несколько дней, потом улетела тренироваться в Словакию, затем — снова в Москву. Вот футбол и пропустила.

— Рады, что «Спартак» победил?

— Я, если честно, больше иностранные клубы люблю. За «Барселону» болею! Жаль, второе чудо им не удалось. Но было понятно, что «Ювентус» — не «ПСЖ». Они обороняются гораздо лучше. Собственно, итальянский футбол ведь славится своей непроходимостью в защите. Другого результата сложно было ожидать.

— «Барселона» эту Лигу чемпионов проиграла. Зато вы взяли первый титул — в Чарльстоне. Эмоции после победы уже улеглись?

— Немного. Хотя в первый день была вне себя от радости! Даже не знаю, как это описать… Потрясающее чувство! Особенно, на фоне того, как много я для этой победы работала. Привезла в Штаты всю свою команду, упорно тренировалась по ходу Индиан-Уэлса и Майами. Когда это принесло результат и я выиграла финал в Чарльстоне — была на седьмом небе от счастья.

— Вечеринку в честь победы устроили?

— Не то, чтобы вечеринку… На следующий день надо было улетать, так что сильно гулять не стоило. Но, конечно, посидели в хорошем ресторане. Отметили. Обсудили мои игры. А потом разошлись спать.

«УВАЖАЮ ВЫБОР ГАВРИЛОВОЙ»

— По ходу турнира вам пришлось обыграть близкую подругу — Дарью Гаврилову. Вы там еще подурачились со смешным рукопожатием после матча.

— Ой, мы всегда дурачимся. Так веселее! А заодно — дали всем понять, что теннис — одно, а дружба — другое.

— То есть, никаких обид после очных встреч со стороны проигравшей нет?

— Обидки остались в далеком детстве. Совсем далеком. Когда лет 10 было, еще, конечно, обижались. Но сейчас мы выросли, понимаем, что к чему. Это большой спорт, теннис — наша работа. Выходя на корт, я отсекаю все прочие мысли и смотрю на Дашу, как на соперницу. Но стоит закончиться последнему розыгрышу, как мы снова — лучшие подруги.

— Но играть против нее все равно непросто?

— Конечно! Приятного мало. Только от таких встреч никто не застрахован. Мы уже пересекались на турнире — по ходу US Open в прошлом году. Тогда, в первом круге, я тоже победила в трех сетах. Как и теперь, в Чарльстоне.

— Ужином хоть подругу угостили?

— Я должна была платить в тот день, но слава богу — заплатили организаторы. Потому что столько, сколько она съела — это просто непростительно! — смеется Дарья. — Не представляла, что в человека может столько влезть.

— А откуда там организаторы взялись? Или вы в ресторане для игроков ужинали?

— Нет, в стейкхаусе. Просто у директора турнира отличное отношение к теннисистам. Ко всем. Он по знакомству нам и организовал ресторан. Город-то маленький, все друг друга знают….

— Не обидно, что Гаврилова выступает за Австралию?

— Как сказать… Если бы она играла за Россию, бы было прикольнее. Но так сложилась жизнь. Даша сделала свой выбор, причем давно. И я ее выбор уважаю.

«С БЕЛЬГИЕЙ БУДЕТ НЕПРОСТО»

— Зеленый грунт, который был в Чарльстоне, от красного чем-то, кроме цвета отличается?

— Конечно. Он жестче обычного, и это очень удобно при переходе с харда на песок. Правда, сейчас в принципе идет тенденция к тому, что грунт становится быстрее. На «Ролан Гаррос» высокие скорости. В Мадриде, насколько я помню, тоже. Приходится перестраиваться.

— Вам эта тенденция не по душе?

— Я больше люблю повозиться. Поукорачивать, поподрезать… Но что делать? Если женский теннис двигается в сторону увеличения скоростей, надо этому соответствовать. Так что я тоже меняю свой подход к игре.

— Первая часть сезона у вас не слишком задалась.

— В Индан-Уэлсе и в Майами проиграла первые же матчи. Да и начало года получилось не очень успешным. Хотя в прошлом все было наоборот — я много очков набрала до перехода на грунт. Посмотрим, как пойдет дальше. Если честно — долго ждала, когда, наконец, можно будет перестать играть на харде. И здорово, что первый же грунтовый турнир принес мне не только титул, но уверенность!

— В Америке вы играли на открытых кортах, в «Лужниках» — зал. В Штутгарте на следующей неделе — тоже. А потом — опять свежий воздух. Тяжело перестраиваться туда-сюда?

— В теннисе к этому привыкаешь. Хард — грунт, зал — не зал… Это выматывает, конечно, поскольку каждый раз новые условия, новые особенности игры, движений. Непросто, конечно. Но надо терпеть. Тут все на равных.

— Покрытие в «Лужниках», где пройдет матч с Бельгией, вам подходит?

— Здесь все очень нравится. К организации претензий нет. Но матч предстоит сложный. Да, у бельгиек не приехали лидеры — Янина Викмайер, Кирстен Флипкенс. Однако остальные девушки тоже сильны. К тому же, зал отлично подходит Элис Мертенс и Элисон ван Уйтванк, с их-то мощными подачами. Так что мы настраиваемся на серьезную борьбу.

— Вы с Павлюченковой одновременно выиграли два турнира — сами победили в Чарльстоне, Анастасия в этот же день — в Монтерее. При этом вы обе — из Самарской области. Шутили с Настей на эту тему?

— Мы — нет. Но вышло и правда здорово! — смеется Касаткина. — Она — из Самары, я — из Тольятти. Соседки! В соцсетях болельщики писали — надо в честь наших побед устроить в области праздник. И дать несколько выходных. Правда, вроде, их так и не дали….