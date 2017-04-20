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https://sport.mail.ru/news/tennis/29497097/
20 апреля 2017, 18:40 | Теннис | GoTennis.ru

Рафаэль Надаль отдал Александру Звереву всего два гейма на «Мастерсе» в Монте-Карло

Седьмой номер мировой табели о рангах, 30-летний испанец Рафаэль Надаль, стал участником ¼ финала турнире Monte-Carlo Rolex Masters в Монако, взяв верх над 20-й ракеткой мира, 20-летним немцем Александром Зверевым, — 6/1, 6/1.

За 1 час 9 минут, проведённые на корте, Рафаэль записал в свой актив один эйс и две двойные ошибки, реализовав пять брейк-пойнтов, тогда как Александр выполнил два эйса и лишь раз ошибся на подаче. Теперь счёт в личных противостояниях между оппонентами стал 3:0 в пользу испанского теннисиста.

В борьбе за выход в полуфинал «Мастерса» в Монте-Карло Надаль скрестит ракетки или с немцем Яном-Леннардом Штруффом, или с аргентинцем Давидом Шварцманом.
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Новости Тенниса

Монте-Карло. Рафаэль Надаль начал защиту титула

Монте-Карло. Рафаэль Надаль начал защиту титула

Седьмая ракетка мира, испанец Рафаэль Надаль, выиграл свой стартовый поединок на «Мастерсе» в Монте-Карло, взяв верх над британцем Кайлом Эдмундом, занимающим 45-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 6/0, 5/7, 6/3 во втором круге соревнований.
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