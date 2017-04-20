Рафаэль Надаль отдал Александру Звереву всего два гейма на «Мастерсе» в Монте-Карло

За 1 час 9 минут, проведённые на корте, Рафаэль записал в свой актив один эйс и две двойные ошибки, реализовав пять брейк-пойнтов, тогда как Александр выполнил два эйса и лишь раз ошибся на подаче. Теперь счёт в личных противостояниях между оппонентами стал 3:0 в пользу испанского теннисиста.

В борьбе за выход в полуфинал «Мастерса» в Монте-Карло Надаль скрестит ракетки или с немцем Яном-Леннардом Штруффом, или с аргентинцем Давидом Шварцманом.