Рафаэль Надаль отдал Александру Звереву всего два гейма на «Мастерсе» в Монте-Карло
Седьмой номер мировой табели о рангах, 30-летний испанец Рафаэль Надаль, стал участником ¼ финала турнире
Monte-Carlo Rolex Masters в Монако, взяв верх над 20-й ракеткой мира, 20-летним немцем Александром Зверевым, — 6/1, 6/1.
За 1 час 9 минут, проведённые на корте, Рафаэль записал в свой актив один эйс и две двойные ошибки, реализовав пять
В борьбе за выход в полуфинал «Мастерса» в
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