Организаторы Roland Garros примут решение об участии Шараповой 15 мая

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«Федерация тенниса Франции выступит с заявлением 15 мая (за неделю до начала квалификации)», — сказал Джудичелли. Ранее чиновник усомнился в целесообразности выдачи wild card (специального приглашения) спортсменам, уличенным в употреблении допинга.

В начале марта 2016 года Шарапова призналась в употреблении запрещенного вещества мельдония. Международная федерация тенниса дисквалифицировала россиянку на два года, но Спортивный арбитражный суд в Лозанне сократил срок ее отстранения до 15 месяцев. Дисквалификация спортсменки завершается 26 апреля 2017 года, она вернется на корт на турнире в немецком Штутгарте, организаторы которого предоставили Шараповой wild card. Также специальное приглашение россиянке предоставили на турнире в Риме.

«Ролан Гаррос» пройдет в Париже с 22 мая по 11 июня. Шарапова побеждала на этом турнире в 2012 и 2014 годах.