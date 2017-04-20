«Он не может быть так хорош», или как занимающаяся сексом пара сорвала теннисный матч в США
Матч на турнире серии «челленджер» в Сарасоте (штат Флорида, США) между американцами Фрэнсисом Тиафо и Митчеллом Крюгером был приостановлен
из-за звуков секса, доносившихся из дома неподалеку от корта.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Во втором сете при счете 6:3, 3:2 в пользу Тиафо стали раздаваться женские стоны. Недоумевающие теннисисты прекратили играть.
Вначале Крюгер запустил теннисный мяч в сторону, откуда доносились звуки. Затем не выдержал уже Тиафо и крикнул: «Он не может быть так хорош!».
Сама встреча завершилась победой Тиафо со счетом 6:3, 6:2.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter