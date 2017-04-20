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20 апреля 2017, 13:30 | Теннис | Vesti.kz

«Он не может быть так хорош», или как занимающаяся сексом пара сорвала теннисный матч в США

Матч на турнире серии «челленджер» в Сарасоте (штат Флорида, США) между американцами Фрэнсисом Тиафо и Митчеллом Крюгером был приостановлен из-за звуков секса, доносившихся из дома неподалеку от корта.

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Во втором сете при счете 6:3, 3:2 в пользу Тиафо стали раздаваться женские стоны. Недоумевающие теннисисты прекратили играть.

Вначале Крюгер запустил теннисный мяч в сторону, откуда доносились звуки. Затем не выдержал уже Тиафо и крикнул: «Он не может быть так хорош!».

Сама встреча завершилась победой Тиафо со счетом 6:3, 6:2.
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