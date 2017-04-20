Декретный отпуск. Серена объявила о беременности
Серена Уильямс, которая 24 апреля вернётся на первое место, через «снэпчат» объявила о том, что находится на 20-й неделе беременности.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Как взорвать Интернет
В нынешнее время Интернет вырос в такую машину, которая позволяет распространять информацию с небывалой скоростью. Ещё одно свойство Сети — в ней ничего не пропадает. Даже если, например, Ник Кирьос в очередной раз напишет твит, а потом решит его стереть, то у него ничего не получится. Принтскрин этого сообщения уже никогда не покинет просторы Интернета. Именно эти факторы помогли 19 апреля сделать один снимок из «Снэпчата» мировой сенсацией.
В этот день Серена Уильямс внезапно поделилась фотографией в своём «Снэпчате». Формально, конечно, она не объявила о беременности. Но не надо быть Шерлоком Холмсом, чтобы на основании появившегося животика и подписи «20 недель» сделать соответствующий вывод. А ещё посчитать, что свой 23-й турнир «Большого шлема» она выиграла, уже находясь в положении.
В мгновения ока все новостные агентства раструбили, что Серена Уильямс — беременна. Но при этом единственным источником оставалась та самая фотография. Вскоре даже WTA отправил американке поздравительный твит. Вот только Серена через
Мотивация удалившей пост Серены пока остаётся непонятной, учитывая, что её беременность это уже подтверждённый факт. Возможно,
20 недель в день 30-летия Шараповой
Но это
Эта дата ещё была интересна тем, что Мария Шарапова в этот день отмечала своё 30-летие. Однако американка успешно перетянула всё внимание на себя, оккупировав хедлайны. Уильямс решилась огласить о своей беременности в день рождения Шараповой — совпадение? Решайте сами.
Информационное молчание продолжалось несколько часов.
По крайней мере с будущим отцом нет никакой тайны. Им является Алексис Оганян — американский бизнесмен армянского происхождения, один из основателей социального новостного сайта Reddit. В конце прошлого года Серена и Алексис обручились. Пока официальной даты свадьбы объявлено не было.
Серена планирует возвращение
Шамиль Тарпищев прокомментировал новость вскоре после появления снимка в «снэпчате»: «Думаю, что Серена Уильямс вряд ли вернётся в большой теннис после родов, если учесть её возраст. Мы, конечно, видели примеры, когда теннисистки возвращались и выигрывали турниры “Большого шлема”, но не в 35 лет. Серена имеет преимущество в физике, но после родов это уйдёт. Скорость полёта мяча, может, и останется при ней, но скорость передвижений станет гораздо медленней. Моё мнение — Серена Уильямс не сможет вернуться на свой уровень после родов».
Тем не менее, по информации Reuters, Серена Уильямс планирует вернуться в WTA в 2018 году. В данный момент Виктория Азаренко готовится к возвращению после рождения сына. Белоруска стала мамой в декабре 2016-го, а первый турнир запланировала на июль. Если Серена пойдёт по тому же графику, то сможет вернуться примерно к «Ролан Гаррос"-2018. Хотя здесь, конечно, всё индивидуально. Но наверняка Виктория сможет дать американке пару советов на тему того, что её ожидает.
Что беременность Серены означает в теннисном плане? Американка вернётся на первое место в рейтинге 24 апреля. Но, конечно, пробудет она там недолго. Максимум она останется лидером до второй недели мая, когда сгорят очки за турнир в Риме, где она победила в 2016 году.
Учитывая, что Анжелика Кербер пока выступает неубедительно, шанс стать лидером появляется у других спортсменок. Наиболее реальной претенденткой является Каролина Плишкова. Чешка имеет шанс возглавить рейтинг уже во время грунтового сезона. Если же говорить про более далёкие перспективы, то в чемпионской гонке рядом с Плишковой идут Конта и Возняцки. Пока рановато говорить об их шансах на первую строчку, но с учётом декрета Серены это открывает больше возможностей для других теннисистках в плане набора очков на «Шлемах».
Что касается перспектив Серены после родов, то здесь всё будет зависеть от неё самой. Если она
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter