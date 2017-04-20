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20 апреля 2017, 8:33 | Теннис | ТАСС

Серена Уильямс на год приостановит карьеру из-за беременности

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Второй номер рейтинга Женской теннисной ассоциации (ВТA) американка Серена Уильямс приостановит профессиональную карьеру на один год и вернется к соревновательной деятельности в 2018 году. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя теннисистки Келли Буш Новак.

По словам представителя американской спортсменки Серена Уильямс точно не примет участия в соревнованиях в 2017 году. Увеличить
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Ранее пресс-секретарь Уильямс подтвердила, что Серена ждет ребенка, рождение которого ожидается осенью 2017 года. Серена Уильямс пропустит оставшиеся три турнира серии Большого шлема 2017 года — Открытый чемпионат Франции, Уимблдонский турнир, а также Открытый чемпионат США.

«Определенно она (Серена Уильямс) не примет участия в матчах в текущем году, но она с нетерпением уже ждет возвращения в 2018 году», — сказала Буш Новак.

За карьеру Серена Уильямс заработала $84,5 млн призовых, выиграв 72 турнира ВТА. 23 титула она завоевала на турнирах серии Большого шлема в одиночном разряде, последний из которых в январе 2017 года — Открытый чемпионат Австралии.
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Теннисистка Серена Уильямс подтвердила сообщения о своей беременности

Теннисистка Серена Уильямс подтвердила сообщения о своей беременности

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Второй номер рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA) американка Серена Уильямс подтвердила сообщения о своей беременности. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя теннисистки Келли Буш Новак.
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