Эйс от Серены. Текст на беременность
В день, когда Марии Шараповой исполнилось 30 лет, и все заголовки теннисных и не только изданий мира должны были быть посвящены ей одной, самая принципиальная соперница россиянки взорвала мощную информационную бомбу — объявила о своей беременности.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Серена Уильямс выложила в одной из социальных сетей фото в желтом купальнике, обтягивающим приличного размера животик, и сообщила, что находится на 20-й неделе. Это,
Зато сразу стала ясна причина массовых отказов
В конце прошлого года лидер мирового женского тенниса сообщила о помолвке с американцем армянского происхождения Алексисом Оганяном, одним из основателей социальной сети Reddit. Во время Открытого чемпионата Австралии было заметно, что Серена играет как никогда в последнее время спокойно и раскованно, без лишних нервов, да и сама она не скрывала, что после получения предложения руки и сердца ее жизненные горизонты расширились, а потому и играть в теннис стало намного проще.
После триумфа в Мельбурне младшая из сестер Уильямс больше на корт не выходила, ссылаясь на травму колена. Зато обновила свой «Инстаграм» фото со свадебной фатой, а пару дней назад в сети появился снимок, где счастливый жених держит улыбающуюся теннисистку на руках. Нерабочее настроение Серены Уильямс почувствовали и в Туре. Буквально сегодня Анастасия Павлюченкова сказала: «Серена немножко отошла от тенниса. К свадьбе своей готовится, наверное». И не только к свадьбе, как оказалось.
Резонный вопрос: что будет дальше? Если верить сроку, первенец американской суперзвезды должен появиться на свет в середине сентября. Когда закончится US Open (а Мария Шарапова будет активно презентовать книгу о себе). Стало быть, в нынешнем сезоне
В октябре Серене исполнится 36. В последнее время у нее все чаще возникали травмы, после которых приходилось подолгу восстанавливаться, да и более молодым соперницам стало чуть проще обыграть ее. Казалось бы, сейчас отличный момент, чтобы уйти и больше не возвращаться. Уйти чемпионкой и первой в мире (в следующий понедельник она вновь сместит Ангелик Кербер с высшей строчки мирового рейтинга). Созвать
Но ведь речь идет о совершенно неординарной личности! И что взбредет ей в голову, представить невозможно. Рождение ребенка может стать точкой в карьере победительницы 23 турниров «Большого шлема». Но нельзя исключать, что за ним последует красивое послесловие, в котором Серена, например, заявится на US Open-2018, чтобы проститься с американской публикой лично, проиграет (вновь) драматичный поединок в одиночке, но возьмет титул в паре со старшей сестрой. Хотя бы для того, чтобы довести общее количество побед на мэйджорах до красивого числа 40.
Или же после точки будет продолжение, новая часть — с полноценным возвращением,
В любом случае, все это, если и случится, то очень нескоро. О Серене Уильямс мы еще обязательно услышим, можно не сомневаться. Однако даже если ее полноценное возвращение на корт не состоится, американка должна запомниться как одна из величайших фигур в истории тенниса. В этом ни у кого не должно быть никаких сомнений.
Пока же женскому теннису предстоит адаптироваться к жизни без лидера. Вот так получается: возвращается одна суперзвезда — уходит другая. И ставшего классическим противостояния между Марией Шараповой и Сереной Уильямс, в котором сама россиянка и ее болельщики жаждут победы, мы в ближайшее время снова не увидим.
Зато беременность и выход из игры американки может стать отличным подарком для Шараповой (все же помнят, что у нее сегодня день рождения?). Гарантированно имея в сетке одну ярчайшую звезду, организаторы турниров еще могут позволить себе отказаться от второй. Но говорить «нет» участию Шараповой при нынешнем дефиците сильных и харизматичных личностей в женской теннисной элите кажется
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