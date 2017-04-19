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https://sport.mail.ru/news/tennis/29484839/
19 апреля 2017, 20:06 | Теннис | GoTennis.ru

Кравчук и Сантильян завершили выступление на «Челленджере» в Тайбэе

Россиянин Константин Кравчук и австралиец Акира Сантильян уступили австралийскому дуэту в составе Брэдли Мозли и Люка Сэвилла со счётом 6/4, 4/6, 7:10 на старте «Челленджера» в Тайбэе в паре.

Теннисисты провели на корте 1 час 18 минут. За это время они реализовали по три брейк-пойнта. При этом Кравчук и Сантильян сделали шесть эйсов и ни разу не ошиблись при подаче, а их оппоненты четыре раза подали навылет и допустили три двойные ошибки.

Во втором круге «Челленджера» в Тайбэе Мозли и Сэвилл сыграют с швейцарцем Марко Кьюдинелли и хорватом Франко Скугором.
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