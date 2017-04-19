Кравчук и Сантильян завершили выступление на «Челленджере» в Тайбэе
Россиянин Константин Кравчук и австралиец Акира Сантильян уступили австралийскому дуэту в составе Брэдли Мозли и Люка Сэвилла со счётом 6/4, 4/6, 7:10 на старте «Челленджера» в Тайбэе в паре.
Теннисисты провели на корте 1 час 18 минут. За это время они реализовали по три
Во втором круге «Челленджера» в Тайбэе Мозли и Сэвилл сыграют с швейцарцем Марко Кьюдинелли и хорватом Франко Скугором.
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