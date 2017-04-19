Кравчук и Сантильян завершили выступление на «Челленджере» в Тайбэе

Теннисисты провели на корте 1 час 18 минут. За это время они реализовали по три брейк-пойнта. При этом Кравчук и Сантильян сделали шесть эйсов и ни разу не ошиблись при подаче, а их оппоненты четыре раза подали навылет и допустили три двойные ошибки.

Во втором круге «Челленджера» в Тайбэе Мозли и Сэвилл сыграют с швейцарцем Марко Кьюдинелли и хорватом Франко Скугором.