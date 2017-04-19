Кудрявцев и Бегеманн одержали победу в 1/8 финала «Челленджера» в Тайбэе в паре

Встреча длилась 1 час 7 минут. За это время Куздрявцев и Бегеманн сделали семь эйсов, ни разу не ошиблись при подаче и реализовали четыре брейк-пойнта, а их оппоненты ни разу не подали навылет, допустили одну двойную ошибку и сделали один брейк.

В четвертьфинале «Челленджера» в Тайбэе Кудрявцеву и Бегеманну предстоит поединок против хозяев корта Се Чен-Пэн и Цун-Хуа Ян.