Кудрявцев и Бегеманн одержали победу в 1/8 финала «Челленджера» в Тайбэе в паре
Россиянин Александр Кудрявцев и немец Андре Бегеманн обыграли представителей Тайваня Ю Сиу Сю и Ли
Кан-И со счётом 6/3, 7/5 и вышли в четвертьфинал «Челленджера» в Тайбэе в парном разряде.
Встреча длилась 1 час 7 минут. За это время Куздрявцев и Бегеманн сделали семь эйсов, ни разу не ошиблись при подаче и реализовали четыре
В четвертьфинале «Челленджера» в Тайбэе Кудрявцеву и Бегеманну предстоит поединок против хозяев корта Се
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