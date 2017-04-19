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https://sport.mail.ru/news/tennis/29483714/
19 апреля 2017, 18:18 | Теннис | GoTennis.ru

Кудрявцев и Бегеманн одержали победу в 1/8 финала «Челленджера» в Тайбэе в паре

Россиянин Александр Кудрявцев и немец Андре Бегеманн обыграли представителей Тайваня Ю Сиу Сю и Ли Кан-И со счётом 6/3, 7/5 и вышли в четвертьфинал «Челленджера» в Тайбэе в парном разряде.

Встреча длилась 1 час 7 минут. За это время Куздрявцев и Бегеманн сделали семь эйсов, ни разу не ошиблись при подаче и реализовали четыре брейк-пойнта, а их оппоненты ни разу не подали навылет, допустили одну двойную ошибку и сделали один брейк.

В четвертьфинале «Челленджера» в Тайбэе Кудрявцеву и Бегеманну предстоит поединок против хозяев корта Се Чен-Пэн и Цун-Хуа Ян.
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