«Команда Шараповой отмывает пятно допингового скандала»

В день 30-летия Марии Шараповой издание The Guardian опубликовало едкий материал о россиянке. Не разделяя мнения коллег, приводим перевод статьи британцев.

Целая лавина тщательно спланированных публикаций подготавливает почву для возвращения теннисной суперзвезды на турнире в Штутгарте, при этом факты, выставляющие Шарапову в невыгодном свете, тщательно затушевываются.

Можно предположить, что сама Мария об этом не подозревает, но ничто так не подрывает кредит доверия к ней, как способ, выбранный для возвращения в большой спорт. Самая привлекательная с коммерческой точки зрения теннисистка планеты заканчивает отбывать 15-месячную дисквалификацию. И, как обычно, не оставляет ничего на самотек, не упускает ни одной возможности.

Шарапова вновь появится на корте на турнире в Штутгарте, стартующем на следующей неделе — в день, когда истечет ее наказание, она получит wild card. И к этому моменту ее менеджмент спланировал настоящий синергетический блицкриг. Выгодно размещенные интервью и продуманные публичные выступления, объявленное расширение линейки продуктов кондитерского бренда Sugarpova, представление обложки ее будущей автобиографии. Каждый день приносит новое, тщательно спланированное объявление. И чем более безупречно, более профессионально это выглядит, тем сложнее поверить, что эти же люди допустили детскую ошибку с допингом чуть больше года назад. Как это — они не знали об изменениях в списке запрещенных веществ? Это ведь в прямом смысле слова их работа.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:59.53703703703703% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BS86JQVDmQq/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Last nights memories FOREVER!!</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Maria Sharapova (@mariasharapova) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-04-16T15:43:51+00:00">Апр 16 2017 в 8:43 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Возможно, команда Шараповой всегда так занята, раздавая интервью и рассказывая, как они невероятно ориентированы на продвижение бренда, что ни у кого не было времени читать скучные послания от ВАДА. Возможно. Можно также вспомнить историю велокоманды Sky, где лучшие из лучших заботились о каждой, даже самой ничтожной, мелочи — за исключением хранения элементарных медицинских карт. Ну честно — вы идете на такие усилия, сбрасывая по миллисекунде тут и там, а затем с головой погружаетесь в долгий, изнурительный скандал, который уничтожит все, что было достигнуто и даже больше. Каковы шансы на то, что это правда? Что касается Шараповой, люди должны решить: такая вопиющая ошибка — следствие поразительного непрофессионализма или же она просто невероятна, если учесть контекст?

Возможно, не стоит ожидать, что на эту загадку будет пролито больше света, когда книга Марии под названием «Неудержимая» в сентябре появится на полках. Хотя в первом отрывке из нее — конечно, появившемся на этой неделе — Шарапова намекает на обратное. «Я беседовала с журналистами, но никогда не говорила всего, что знаю». С этим не поспоришь. «Это история о жертве, о том, от чего ты должна отказаться. Но это также история о девочке, ее папе и их сумасшедших приключениях». Так что, речь пойдет не о завоевании сверкающих трофеев, а о друзьях, которых они повстречали по пути? Нет. Учитывая, какие страсти кипят в раздевалках WTA-тура, когда речь идет о возвращении Шараповой.

Во всей этой рекламной шумихе нет ни одного прямого упоминания о допинговой дисквалификации и обстоятельствах, ее окружающих. Это завернуто в другую упаковку — «ее битва за то, чтобы вернуться на корт». Это немного походит на заклинание, произносимое ради удовольствия Ее величества. Оно подчеркивает линию поведения Шараповой, обозначенную и на недавней конференции ANA Isnpiring Women. Где она, рассказывая о подаче апелляции и сокращении дисквалификации, сказала: «Поэтому я так упорно боролась, чтобы правда восторжествовала».

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BTCFlMND6bu/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Just a few more days!! ?</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Maria Sharapova (@mariasharapova) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-04-18T15:59:59+00:00">Апр 18 2017 в 8:59 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Спасибо, Эрин Брокович. Если вам не по душе то, что Шарапова, 11 раз признававшаяся самой высокооплачиваемой спортсменкой мира, вынуждена бороться за каждый дюйм против ополчившейся на нее системы, просто расслабьтесь и признайте поражение. Если, конечно, вы не ITF, на которую Мария решила возложить часть вины за употребление запрещенного препарата. «Почему никто из федерации не пришел ко мне, чтобы лично сообщить об изменениях?» — вопрошала россиянка в недавнем интервью Times. В ITF напомнили, что не знали о применении спортсменкой мельдония, но без сомнения, с «благодарностью» еще раз выслушали, что в этом деле виноваты и они.

Что касается менеджмента Шараповой, то в их устах глубокие воды эвфемизмов уже давно скрыли слова «наказание за допинг». Теперь это официально именуется «эта ситуация» или «тот год». Как говорит ее агент: «Думаю, мы заслужили признания за то, что сделали. Мы сумели пережить этот год». Управляющий директор кондитерского бизнеса Шараповой описывает поведение ее команды как «образец много лет вперед, как достойно и честно справиться с такой ситуацией. Результаты показывают, насколько профессионально к этому подошли». Что ж. Они действительно не могли быть более профессиональны. За исключением одного эпизода.