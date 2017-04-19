Павлюченкова: Год назад уступила Шараповой место в сборной
О теннисе и футболе.
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В ближайшие выходные сборная России сыграет в Москве матчи
— Вы в сборной впервые с финала Кубка федерации-2015. С каким настроением возвращаетесь?
— Как же быстро летит время! Я даже не задумывалась, что это было уже так давно. В прошлом году у меня был плотный график и, к тому же,
— С какими чувствами матча с Бельгией ждет ваш
— Со мной в первый раз такое, что иностранный тренер со мной на Кубке федерации. Для меня самой это в новинку. А он первый раз в Москве, прилетел накануне. Конечно, очень переживает. Говорит: «Как так?! Матч с Бельгией, а мне, выходит, сидеть с вами на скамейке сборной России?» «Конечно», — отвечаю. В общем, он волнуется. Однако в теннисе часто такое бывает, что представители одной страны тренируют теннисисток из другой. В данном случае он работает со мной, и все всё понимают.
— Расскажите о том, как сложилось ваше с сотрудничество с Гоффеном?
— Он целый год работал с Андреа Петкович, и мы часто пересекались на турнирах. Но в конце прошлого году их сотрудничество прекратилось, а я, как известно, осталась без Дитера Киндлманна. Поэтому мы созвонились и договорились попробовать поработать.
— И работа вроде бы дает хорошие плоды.
— Да, пока все нормально. Я всегда говорю «пока», потому что никогда не знаешь, что произойдет в дальнейшем. Мне кажется, у нас с ним
— Еще новые люди в вашей команде появились?
— Новых нет. Я сейчас снова тренируюсь в академии Патрика Муратоглу. У меня там тренер по ОФП Францис Буге. Я с ним и в прошлом году тренировалась, и в позапрошлом немного. Но сейчас мы работаем стабильнее.
ПОДГАДЫВАЮ ПОДГОТОВКУ К МОНТЕРРЕЮ
— Вы в этом году вошли сразу в два эксклюзивных клуба.
— То, что играешь четвертьфинал на «Шлеме», это уже само по себе нечто особенное. Я была безумно рада.
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— Я даже не знала, что таких игроков настолько мало! Это тоже, вне сомнений, особенный момент.
— Что такого особенного в этом мексиканском городе, что вы там побеждали столько раз?
— Меня все об этом спрашивают, но я даже не знаю, что ответить. Просто так складывается: подгадываю свою подготовку, совпадают и сроки, и место. В этом году я и в Америке хорошо играла, была в четвертьфинале в
— Началу грунтового сезона рады?
— Рада. Я очень люблю играть на грунте. Но, к сожалению, на данный момент я пока еще нахожусь в процессе подготовки. Все же грунт — особое покрытие. К выступлению на нем нужно готовиться тщательно. Надеюсь, что и здесь хорошо потренируюсь, и после Кубка федерации будет еще неделя перед турниром в Рабате. Хотелось бы, подойти в хорошей форме.
СЕРЕНА ОТОШЛА ОТ ТЕННИСА
— В воскресенье вы, помимо прочего, успели посетить матч «Спартак» — «Зенит». Эмоции только положительные?
— Да, безумно понравилось. В первую очередь, очень теплое отношение. Меня встретили, проводили к полю. Мы с Еленой Весниной смогли ощутить атмосферу по полной. Со мной в первый раз подобное. И сам матч, как мне кажется, был великолепный.
— Вы сказали, что болеете за «Манчестер Юнайтед». На «Олд Траффорд» бывали?
— Нет, к сожалению,
— Если вернуться к теннису, ставили ли вы себе
— Да, очень бы хотелось, конечно. Но я отдаю себе отчет в том, насколько это сложно. Еще нужно много работать и стабильно играть весь год, так что пока говорить об этом рано. Цель у меня всегда есть, но я стараюсь немного отстраняться от нее и концентрироваться на крупных турнирах и играть там по максимуму.
— Но первую ракетку мира в Монтеррее вы уже обыграли.
— Да, была рада этому.
— Так чему больше радовались — этому обстоятельству или титулу?
— Если честно, титулу. Кто их не любит? Я очень люблю кубочки собирать (улыбается). Титул есть титул, в независимости от того, кого побеждаешь.
— Серена Уильямс, которая благодаря вам вновь вернется на первое место в рейтинге, не высылала вам благодарности за победу над Ангеликой Кербер?
— Нет, у нас с ней не настолько теплые отношения. Да и вообще, мне кажется, она сейчас немножко отошла от тенниса. Может быть, к свадьбе готовиться.
Франция — Испания
РОССИЯ — Бельгия
Германия — Украина
Голландия — Словакия
Победители этих матчей в следующем сезоне сыграют в Мировой группе.
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