Павлюченкова: Год назад уступила Шараповой место в сборной

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В ближайшие выходные сборная России сыграет в Москве матчи плей-офф Мировой группы Кубка федерации против бельгиек. Накануне этого важного поединка Анастасия Павлюченкова рассказала о своем тренере-бельгийце, победе на турнире в Монтеррее и увиденной вживую встрече «Спартака» и «Зенита».

— Вы в сборной впервые с финала Кубка федерации-2015. С каким настроением возвращаетесь?

— Как же быстро летит время! Я даже не задумывалась, что это было уже так давно. В прошлом году у меня был плотный график и, к тому же, из-за небольших травм возникал дискомфорт. Просто не получалось приезжать в сборную. Но мы с капитаном команды Настей Мыскиной всегда были на связи, всегда договаривались. При этом я должна сказать, что в феврале 2016-го была готова сыграть за команду. Но меня попросили не приезжать, потому что в заявку должна была войти Маша Шарапова.

— С какими чувствами матча с Бельгией ждет ваш тренер-бельгиец Симон Гоффен?

— Со мной в первый раз такое, что иностранный тренер со мной на Кубке федерации. Для меня самой это в новинку. А он первый раз в Москве, прилетел накануне. Конечно, очень переживает. Говорит: «Как так?! Матч с Бельгией, а мне, выходит, сидеть с вами на скамейке сборной России?» «Конечно», — отвечаю. В общем, он волнуется. Однако в теннисе часто такое бывает, что представители одной страны тренируют теннисисток из другой. В данном случае он работает со мной, и все всё понимают.

— Расскажите о том, как сложилось ваше с сотрудничество с Гоффеном?

— Он целый год работал с Андреа Петкович, и мы часто пересекались на турнирах. Но в конце прошлого году их сотрудничество прекратилось, а я, как известно, осталась без Дитера Киндлманна. Поэтому мы созвонились и договорились попробовать поработать.

— И работа вроде бы дает хорошие плоды.

— Да, пока все нормально. Я всегда говорю «пока», потому что никогда не знаешь, что произойдет в дальнейшем. Мне кажется, у нас с ним какая-то химия в отношениях «игрок — тренер». Он находит для меня какие-то простые слова. В общем, хороший у нас с ним получился союз. Плюс и я в этом году стала по-другому относиться к теннису. Более серьезно и дисциплинированно подхожу и к тренировкам, и к турнирам.

— Еще новые люди в вашей команде появились?

— Новых нет. Я сейчас снова тренируюсь в академии Патрика Муратоглу. У меня там тренер по ОФП Францис Буге. Я с ним и в прошлом году тренировалась, и в позапрошлом немного. Но сейчас мы работаем стабильнее.

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ПОДГАДЫВАЮ ПОДГОТОВКУ К МОНТЕРРЕЮ

— Вы в этом году вошли сразу в два эксклюзивных клуба. Во-первых, стали теннисисткой, сыгравшей в четвертьфиналах всех четырех турниров «Большого шлема».

— То, что играешь четвертьфинал на «Шлеме», это уже само по себе нечто особенное. Я была безумно рада. Почему-то мне никогда не удавалось хорошо сыграть в Австралии, начало года всегда складывалось не лучшим образом. Сейчас же все получилось очень хорошо, и я завершила свой четвертьфинальный круг. Была очень довольна.

— Во-вторых, в Монтеррее вы стали лишь одной из пяти теннисисток, выигравших один и тот же турнир четыре раза.

— Я даже не знала, что таких игроков настолько мало! Это тоже, вне сомнений, особенный момент.

— Что такого особенного в этом мексиканском городе, что вы там побеждали столько раз?

— Меня все об этом спрашивают, но я даже не знаю, что ответить. Просто так складывается: подгадываю свою подготовку, совпадают и сроки, и место. В этом году я и в Америке хорошо играла, была в четвертьфинале в Индиан-Уэллсе, в Майами тоже все было неплохо. Так и пошло и накатанной, а завершилось титулом в Монтеррее.

Цитата Очень люблю футбол! Но на стадион выбираться редко получается.

— Началу грунтового сезона рады?

— Рада. Я очень люблю играть на грунте. Но, к сожалению, на данный момент я пока еще нахожусь в процессе подготовки. Все же грунт — особое покрытие. К выступлению на нем нужно готовиться тщательно. Надеюсь, что и здесь хорошо потренируюсь, и после Кубка федерации будет еще неделя перед турниром в Рабате. Хотелось бы, подойти в хорошей форме.

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СЕРЕНА ОТОШЛА ОТ ТЕННИСА

— В воскресенье вы, помимо прочего, успели посетить матч «Спартак» — «Зенит». Эмоции только положительные?

— Да, безумно понравилось. В первую очередь, очень теплое отношение. Меня встретили, проводили к полю. Мы с Еленой Весниной смогли ощутить атмосферу по полной. Со мной в первый раз подобное. И сам матч, как мне кажется, был великолепный. Все-таки у нас в чемпионате России не всегда получаются такие зрелищные игры. Единственный минус — было очень холодно.

— Вы сказали, что болеете за «Манчестер Юнайтед». На «Олд Траффорд» бывали?

— Нет, к сожалению, из-за моего плотного графика не получалось. Но стараюсь следить, многие матчи смотрю по телевизору. Очень люблю футбол! Но на стадион выбираться редко получается. Ходила в Штутгарте во время турнира на футбол. Но там стадион с нашей «Открытие Ареной» не сравнится. У нас намного лучше!

— Если вернуться к теннису, ставили ли вы себе какие-то конкретные цели на сезон-2017? Войти в Топ-10, например?

— Да, очень бы хотелось, конечно. Но я отдаю себе отчет в том, насколько это сложно. Еще нужно много работать и стабильно играть весь год, так что пока говорить об этом рано. Цель у меня всегда есть, но я стараюсь немного отстраняться от нее и концентрироваться на крупных турнирах и играть там по максимуму.

— Но первую ракетку мира в Монтеррее вы уже обыграли.

— Да, была рада этому. По-моему, это была моя первая победа над первым номером рейтинга.

— Так чему больше радовались — этому обстоятельству или титулу?

— Если честно, титулу. Кто их не любит? Я очень люблю кубочки собирать (улыбается). Титул есть титул, в независимости от того, кого побеждаешь.

— Серена Уильямс, которая благодаря вам вновь вернется на первое место в рейтинге, не высылала вам благодарности за победу над Ангеликой Кербер?

— Нет, у нас с ней не настолько теплые отношения. Да и вообще, мне кажется, она сейчас немножко отошла от тенниса. Может быть, к свадьбе готовиться.