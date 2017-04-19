Монте-Карло. Марин Чилич отдал сопернику всего три гейма
Восьмая ракетка мира, 28-летний хорват Марин Чилич, с победы стартовал на турнире
Monte-Carlo Rolex Masters в Монако, одолев в дебютном поединке 71-й номер рейтинга АТР, 30-летнего француза Жереми Шарди, — 6/3, 6/0.
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За 1 час 6 минут, проведённые на корте, Марин восемь раз подавал навылет, сделал пять брейков и дважды ошибся на подаче. Его оппонент выполнил один эйс, реализовал один
В следующем круге соревнований представитель Хорватии сразится с чехом Томашем Бердыхом, который ранее взял верх над немцем Томмии Хаасом.
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