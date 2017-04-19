Монте-Карло. Марин Чилич отдал сопернику всего три гейма

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За 1 час 6 минут, проведённые на корте, Марин восемь раз подавал навылет, сделал пять брейков и дважды ошибся на подаче. Его оппонент выполнил один эйс, реализовал один брейк-пойнт и допустил три двойные ошибки. Прежде счёт в личных встречах между игроками был 2:2.

В следующем круге соревнований представитель Хорватии сразится с чехом Томашем Бердыхом, который ранее взял верх над немцем Томмии Хаасом.