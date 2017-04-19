Федерация тенниса России поздравила Марию Шарапову с днём рождения

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«Мы поздравляем Марию с юбилеем, желаем ей несгибаемой воли и крепкого здоровья, новых громких побед в спорте и вне его. Верим, что возвращение на корт пройдёт для неё также уверенно и победоносно, как и её восхождение к вершинам большого спорта», — говорится в поздравлении, размещённом на официальном сайте ФТР.