Александр Зверев продолжает выступление на турнире в Монте-Карло

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Поединок длился 59 минут. За это время оба спортсмена выполнили по пять эйсов, однако Александр при этом реализовал пять брейк-пойнтов и допустил три двойные ошибки, а Фелисиано сделал один брейк, но ни разу не ошибся на подаче. Прежде спортсмены друг с другом не встречались.

В борьбе за выход в ¼ финала турнира в Монако Зверев сыграет или с испанцем Рафаэлем Надалем, или с британцем Кайлом Эдмундом.