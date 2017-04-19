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19 апреля 2017, 14:55 | Теннис | GoTennis.ru

Александр Зверев продолжает выступление на турнире в Монте-Карло

19-летний немецкий теннисист Александр Зверев, занимающий 20-е место в мировой табели о рангах, стал участником третьего круга соревнований Monte-Carlo Rolex Masters, переиграв во втором раунде «Мастерса» 39-й номер рейтинга АТР, 35-летнего испанца Фелисиано Лопеса, — 6/0, 6/4.

19-летний немецкий теннисист Александр <span class=error>Зверев</span> занимающий 20-е место в мировой табели о рангах стал участником третьего круга соревнований <nobr>Monte-Carlo</nobr> Rolex Masters переиграв во втором раунде <span class=error>Мастерса</span> 39-й номер рейтинга <span class=error>АТР</span> 35-летнего испанца Фелисиано <span class=error>Лопеса</span> — 6/0 6/4. Увеличить
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Поединок длился 59 минут. За это время оба спортсмена выполнили по пять эйсов, однако Александр при этом реализовал пять брейк-пойнтов и допустил три двойные ошибки, а Фелисиано сделал один брейк, но ни разу не ошибся на подаче. Прежде спортсмены друг с другом не встречались.

В борьбе за выход в ¼ финала турнира в Монако Зверев сыграет или с испанцем Рафаэлем Надалем, или с британцем Кайлом Эдмундом.
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