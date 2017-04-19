Александр Зверев продолжает выступление на турнире в Монте-Карло
19-летний немецкий теннисист Александр Зверев, занимающий 20-е место в мировой табели о рангах, стал участником третьего круга соревнований
Monte-Carlo Rolex Masters, переиграв во втором раунде «Мастерса» 39-й номер рейтинга АТР, 35-летнего испанца Фелисиано Лопеса, — 6/0, 6/4.
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Поединок длился 59 минут. За это время оба спортсмена выполнили по пять эйсов, однако Александр при этом реализовал пять
В борьбе за выход в ¼ финала турнира в Монако Зверев сыграет или с испанцем Рафаэлем Надалем, или с британцем Кайлом Эдмундом.
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