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https://sport.mail.ru/news/tennis/29480552/
19 апреля 2017, 14:43 | Теннис | GoTennis.ru

Monte-Carlo Rolex Masters. Томаш Бeрдых взял верх над Томми Хаасом

12-й номер рейтинга АТР, 31-летний чех Томаш Бердых, пробился в третий раунд «Мастерса» в Монте-Карло, одолев в поединке второго круга соревнований 655-ю ракетку мира, 39-летнего немца Томми Хааса, — 3/6, 6/1, 6/4.

12-й номер рейтинга <span class=error>АТР</span> 31-летний чех <span class=error>Томаш</span> <span class=error>Бердых</span> пробился в третий раунд <span class=error>Мастерса</span> в <nobr>Монте-Карло</nobr> одолев в поединке второго круга соревнований 655-ю ракетку мира 39-летнего немца <span class=error>Томми</span> <span class=error>Хааса</span> — 3/6 6/1 6/4. Увеличить
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За 1 час 54 минуты, проведённые на корте, Томаш записал в свой актив семь эйсов и две двойные ошибки, реализовав четыре брейк-пойнта. Томми дважды подавал навылет, сделал два брейка и три раза ошибся на подаче. Прежде счёт в личных встречах между игроками был равным — 2:2.

В следующей сьадии турнира в Монако представитель Чехии скрестит ракетки либо с французом Жереми Шарди, либо с хорватом Марином Чиличем.
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