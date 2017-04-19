Monte-Carlo Rolex Masters. Томаш Бeрдых взял верх над Томми Хаасом
12-й номер рейтинга АТР, 31-летний чех Томаш Бердых, пробился в третий раунд «Мастерса» в
Монте-Карло, одолев в поединке второго круга соревнований 655-ю ракетку мира, 39-летнего немца Томми Хааса, — 3/6, 6/1, 6/4.
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За 1 час 54 минуты, проведённые на корте, Томаш записал в свой актив семь эйсов и две двойные ошибки, реализовав четыре
В следующей сьадии турнира в Монако представитель Чехии скрестит ракетки либо с французом Жереми Шарди, либо с хорватом Марином Чиличем.
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