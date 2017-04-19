Monte-Carlo Rolex Masters. Томаш Бeрдых взял верх над Томми Хаасом

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За 1 час 54 минуты, проведённые на корте, Томаш записал в свой актив семь эйсов и две двойные ошибки, реализовав четыре брейк-пойнта. Томми дважды подавал навылет, сделал два брейка и три раза ошибся на подаче. Прежде счёт в личных встречах между игроками был равным — 2:2.

В следующей сьадии турнира в Монако представитель Чехии скрестит ракетки либо с французом Жереми Шарди, либо с хорватом Марином Чиличем.