Олимпийский комитет России назвал пять причин любить Шарапову
Официальный канал Олимпийского комитета России представил видео под названием «Пять причин любить Марию Шарапову».
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
© Reuters
19 апреля бывшая первая ракетка мира празднует свой 30-й день рождения.
Ровно через неделю, 26 апреля, пятикратная победительница турниров «Большого шлема» вернётся в тур после окончания дисквалификации за употребления мельдония. Организаторы турнира в Штутгарте предоставили Шараповой «уайлд-кард». Мария — победительница 35 турниров WTA в одиночном разряде, обладательница Кубка Федерации (2008), серебряный призёр Олимпийских игр 2012 года.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter