Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/29480020/
19 апреля 2017, 14:09 | Теннис | Чемпионат.com

Олимпийский комитет России назвал пять причин любить Шарапову

Официальный канал Олимпийского комитета России представил видео под названием «Пять причин любить Марию Шарапову».

2002 год. Мария Шарапова играет в теннис с болельщиками на мероприятии в Гонконге. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© Reuters

19 апреля бывшая первая ракетка мира празднует свой 30-й день рождения.

Ровно через неделю, 26 апреля, пятикратная победительница турниров «Большого шлема» вернётся в тур после окончания дисквалификации за употребления мельдония. Организаторы турнира в Штутгарте предоставили Шараповой «уайлд-кард». Мария — победительница 35 турниров WTA в одиночном разряде, обладательница Кубка Федерации (2008), серебряный призёр Олимпийских игр 2012 года.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
19 апреля

Рибери высмеял судейство в матче «Реал» — «Бавария»

Шарапова готовится к юбилею (фото)

Хавбека «Уфы» подозревают в покупке наркотиков