Стэн Вавринка успешно стартовал на «Мастерсе» в Монте-Карло
Третий номер мировой табели о рангах, 32-летний швейцарец Стэн Вавринка, с победы стартовал на турнире
Monte-Carlo Rolex Masters в Монако, сломив сопротивление 54-й ракетки мира, 23-летнего чеха Иржи Веселы, — 6/2, 4/6, 6/2.
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Матч длился 1 час 24 минуты. За это время Стэн трижды подавал навылет, реализовал пять
В третьем раунде соревнований в
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