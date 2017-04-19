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https://sport.mail.ru/news/tennis/29479774/
19 апреля 2017, 13:59 | Теннис | GoTennis.ru

Стэн Вавринка успешно стартовал на «Мастерсе» в Монте-Карло

Третий номер мировой табели о рангах, 32-летний швейцарец Стэн Вавринка, с победы стартовал на турнире Monte-Carlo Rolex Masters в Монако, сломив сопротивление 54-й ракетки мира, 23-летнего чеха Иржи Веселы, — 6/2, 4/6, 6/2.

Третий номер мировой табели о рангах 32-летний швейцарец <span class=error>Стэн</span> <span class=error>Вавринка</span> с победы стартовал на турнире <nobr>Monte-Carlo</nobr> Rolex Masters в Монако сломив сопротивление 54-й ракетки мира 23-летнего чеха <span class=error>Иржи</span> Веселы — 6/2 4/6 6/2. Увеличить
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Матч длился 1 час 24 минуты. За это время Стэн трижды подавал навылет, реализовал пять брейк-пойнтов и один раз ошибся на подаче, тогда как Иржи сделал два эйса и два брейка, допустив четыре двойные ошибки. Представитель Швейцарии увеличил отрыв в личных противостояниях с чешским спортсменом до 2:0.

В третьем раунде соревнований в Монте-Карло Вавринка поборется с уругвайцем Пабло Куэвасом, который накануне взял верх над португальцем Жоао Соусой.
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