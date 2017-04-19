Стэн Вавринка успешно стартовал на «Мастерсе» в Монте-Карло

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Матч длился 1 час 24 минуты. За это время Стэн трижды подавал навылет, реализовал пять брейк-пойнтов и один раз ошибся на подаче, тогда как Иржи сделал два эйса и два брейка, допустив четыре двойные ошибки. Представитель Швейцарии увеличил отрыв в личных противостояниях с чешским спортсменом до 2:0.