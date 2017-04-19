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19 апреля 2017, 13:53 | Теннис | GoTennis.ru

Опубликован заявочный список участниц «Ролан Гаррос»

Организаторы Открытого чемпионата Франции опубликовали заявочный лист участниц соревнований, которые с 28 мая по 11 июня пройдут в Париже.

Организаторы Открытого чемпионата Франции опубликовали заявочный лист участниц соревнований которые с 28 мая по 11 июня пройдут в Париже. Увеличить
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В данный момент в заявке присутствует 108 теннисисток, девять из которых будут представлять Россию. Среди них: Светлана Кузнецова, Елена Веснина, Дарья Касаткина, Анастасия Павлюченкова, Екатерина Макарова, Евгения Родина, Наталья Вихлянцева, Ирина Хромачёва и Екатерина Александрова.

Также сегодня должно будет принято решение о предоставлении wild card россиянке Шараповой. В свою очередь, в основную сетку турнира попала 36-летняя итальянка Франческа Скьявоне, ставшая на прошлой неделе победительницей соревнований в Боготе.

Отметим и появление в списке участниц чешки Петры Квитовой, пропустившей около четырёх месяцев по причине травмы руки после вооружённого нападения в собственном доме.
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