Опубликован заявочный список участниц «Ролан Гаррос»

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В данный момент в заявке присутствует 108 теннисисток, девять из которых будут представлять Россию. Среди них: Светлана Кузнецова, Елена Веснина, Дарья Касаткина, Анастасия Павлюченкова, Екатерина Макарова, Евгения Родина, Наталья Вихлянцева, Ирина Хромачёва и Екатерина Александрова.

Также сегодня должно будет принято решение о предоставлении wild card россиянке Шараповой. В свою очередь, в основную сетку турнира попала 36-летняя итальянка Франческа Скьявоне, ставшая на прошлой неделе победительницей соревнований в Боготе.

Отметим и появление в списке участниц чешки Петры Квитовой, пропустившей около четырёх месяцев по причине травмы руки после вооружённого нападения в собственном доме.