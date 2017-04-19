Мыскина настраивается на сложный матч с командой Бельгии на теннисном Fed Cup

Встреча пройдет 22—23 апреля на малой спортивной арене «Лужники» в Москве. Победитель матча получит право выступать в Мировой группе Кубка Федерации в следующем сезоне. В составе сборной Бельгии выступят Элизе Мертенс (66-я ракета рейтинга WTA), Марина Заневская (114), Элисон Ван Эйтванк (132) и Ан-Софи Месташ (218).

«У них хороший, ровный состав. Может, они стоят в рейтинге не так высоко, но мы их отлично знаем, они выступают на крупных турнирах WTA. Прекрасно отдаю себе отчет, что матч будет сложный. На примере встречи со сборной Китайского Тайбэя мы убедились, что в Кубке Федерации проходных поединков не бывает. Все хотят как можно лучше выступить за свою страну, показать себя», — сказала Мыскина, чьи слова приводятся на официальном сайте Федерации тенниса России.

Состав сборной России формируют Елена Веснина, Анастасия Павлюченкова, Дарья Касаткина и Анна Блинкова. Павлюченкова 9 апреля одержала победу в финале турнира в Монтеррее. Касаткина также 9 апреля завоевала свой первый титул WTA в профессиональной карьере, победив в финале турнира в Чарльстоне.

«Прошло уже достаточное количество времени. Все прекрасно понимают — в теннисе ты чемпион только один день — в воскресенье. Уже в понедельник ты можешь проиграть в первом круге другого турнира. Мне кажется, что команда сейчас собрана и сконцентрирована. Хотела бы отметить: мы собираем состав по принципу желания быть в сборной. Все девчонки сами изъявили желание приехать. У нас никогда никто никого не заставляет приезжать на игры. И это, считаю, очень здорово», — отметила Мыскина.