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https://sport.mail.ru/news/tennis/29479236/
19 апреля 2017, 13:27 | Теннис | GoTennis.ru

Новак Джокович: Велопрогулка — лучшая разминка перед основной работой

Экс-лидер рейтинга АТР, серб Новак Джокович, продолжающий успешное выступление на «Мастерсе» Monte-Carlo Rolex Masters в Монако, отправился сегодня на тренировку в теннисный клуб на велосипеде.

<nobr>Экс-лидер</nobr> рейтинга <span class=error>АТР</span> серб <span class=error>Новак</span> Джокович продолжающий успешное выступление на <span class=error>Мастерсе</span> <nobr>Monte-Carlo</nobr> Rolex Masters в Монако отправился сегодня на тренировку в теннисный клуб на велосипеде. Увеличить
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«Лучашя разминка перед работой!», — написал Джокович на своей странице в микроблоге на сервисе Twitter.

Напомним, что свой следующий поединок на соревнованиях в Монте-Карло Джокович проведёт либо против испанца Пабло Карреньо-Бусты, либо против россиянина Карена Хачанова.
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