Новак Джокович: Велопрогулка — лучшая разминка перед основной работой
Экс-лидер рейтинга АТР, серб Новак Джокович, продолжающий успешное выступление на «Мастерсе» Monte-Carlo Rolex Masters в Монако, отправился сегодня на тренировку в теннисный клуб на велосипеде.
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«Лучашя разминка перед работой!», — написал Джокович на своей странице в микроблоге на сервисе Twitter.
Напомним, что свой следующий поединок на соревнованиях в
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