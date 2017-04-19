Monte-Carlo Rolex Masters. Доминик Тим в двух сетах одолел Робина Хаазе

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За 1 час 1 минуту, проведённые на корте, Доминик записал в свой актив три эйса и две двойные ошибки, реализовав четыре брейк-пойнта, тогда как Робин ни разу не подавал навылет, но сделал один брейк. После этого матча счёт в личных противостояниях между спортсменами стал равным — 2:2.