Monte-Carlo Rolex Masters. Доминик Тим в двух сетах одолел Робина Хаазе
Девятая ракетка мира, 23-летний австриец Доминик Тим, вышел в третий круг соревнований в
Монте-Карло, взяв верх над 46-м номером рейтинга АТР, 30-летним голландцем Робином Хаазе, — 6/3, 6/2.
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За 1 час 1 минуту, проведённые на корте, Доминик записал в свой актив три эйса и две двойные ошибки, реализовав четыре
Таким образом, в следующем поединке на «Мастерсе»
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