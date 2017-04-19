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https://sport.mail.ru/news/tennis/29479235/
19 апреля 2017, 13:26 | Теннис | GoTennis.ru

Monte-Carlo Rolex Masters. Доминик Тим в двух сетах одолел Робина Хаазе

Девятая ракетка мира, 23-летний австриец Доминик Тим, вышел в третий круг соревнований в Монте-Карло, взяв верх над 46-м номером рейтинга АТР, 30-летним голландцем Робином Хаазе, — 6/3, 6/2.

Девятая ракетка мира 23-летний австриец <span class=error>Доминик</span> <span class=error>Тим</span> вышел в третий круг соревнований в <nobr>Монте-Карло</nobr> взяв верх над 46-м номером рейтинга <span class=error>АТР</span> 30-летним голландцем <span class=error>Робином</span> <span class=error>Хаазе</span> — 6/3 6/2. Увеличить
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За 1 час 1 минуту, проведённые на корте, Доминик записал в свой актив три эйса и две двойные ошибки, реализовав четыре брейк-пойнта, тогда как Робин ни разу не подавал навылет, но сделал один брейк. После этого матча счёт в личных противостояниях между спортсменами стал равным — 2:2.

Таким образом, в следующем поединке на «Мастерсе» Monte-Carlo Rolex Masters представитель Австрии скрестит ракетки с бельгийцем Давидом Гоффином, который ранее переиграл испанца Николаса Альмагро.
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