Савиных и Родионова пробились в полуфинал парных соревнований в Чжэнчжоу

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За 1 час 17 минут, проведённые на корте, обе пары не выполнили ни одного эйса, но допустили по одной двойной ошибке, при этом Валерия и Арина реализовали восемь брейк-пойнтов, а их оппонентки — пять. Прежде дуэты друг с другом не встречались.

Следующие соперницы Савиных и Родионовой на соревнованиях в парном разряде в Китае определятся несколько позже.