Савиных и Родионова пробились в полуфинал парных соревнований в Чжэнчжоу
26-летняя россиянка Валерия Савиных (на фото) и её 27-летняя коллега Арина Родионова из Австралии стали участницами ½ финала парного турнира серии WTA 125 в Чжэнчжоу (Китай), переиграв в четвертьфинальном поединке хозяек кортов Гао Синью и Тан Хаочен, — 6/3, 6/4.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
За 1 час 17 минут, проведённые на корте, обе пары не выполнили ни одного эйса, но допустили по одной двойной ошибке, при этом Валерия и Арина реализовали восемь
Следующие соперницы Савиных и Родионовой на соревнованиях в парном разряде в Китае определятся несколько позже.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter