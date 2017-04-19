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https://sport.mail.ru/news/tennis/29478680/
19 апреля 2017, 12:54 | Теннис | GoTennis.ru

Савиных и Родионова пробились в полуфинал парных соревнований в Чжэнчжоу

26-летняя россиянка Валерия Савиных (на фото) и её 27-летняя коллега Арина Родионова из Австралии стали участницами ½ финала парного турнира серии WTA 125 в Чжэнчжоу (Китай), переиграв в четвертьфинальном поединке хозяек кортов Гао Синью и Тан Хаочен, — 6/3, 6/4.

26-летняя россиянка Валерия <span class=error>Савиных</span> (на <span class=stop>фото</span>) и её 27-летняя коллега Арина <span class=error>Родионова</span> из Австралии стали участницами ½ финала парного турнира серии WTA 125 в Чжэнчжоу (Китай) переиграв в четвертьфинальном поединке хозяек кортов <span class=error>Гао</span> Синью и <span class=error>Тан</span> <span class=error>Хаочен</span> — 6/3 6/4. Увеличить
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За 1 час 17 минут, проведённые на корте, обе пары не выполнили ни одного эйса, но допустили по одной двойной ошибке, при этом Валерия и Арина реализовали восемь брейк-пойнтов, а их оппонентки — пять. Прежде дуэты друг с другом не встречались.

Следующие соперницы Савиных и Родионовой на соревнованиях в парном разряде в Китае определятся несколько позже.
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