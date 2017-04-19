Шарапова вернется после юбилея

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В далеком 2004 году российский женский теннис находился на подъеме. Анастасия Мыскина победила Елену Дементьеву в первом российском финале турниров Большого шлема на кортах «Ролан Гаррос», а Светлана Кузнецова выиграла открытый чемпионат США, обыграв в главном матче все ту же Дементьеву.

Россия переживала небывалый теннисный бум и стала законодательницей мод в WTA.

Но летом того года весь мир узнал ее. Она стремительно ворвалась в элиту и за полтора сезона стала восьмой ракеткой мира. Годом ранее специалисты много рассуждали о ней и предрекали ей большое будущее, но 3 июля 2004-го все любители тенниса запомнили имя, которое до сих пор бередит умы любителей спорта.

Мария Шарапова. Целая эпоха в теннисе, заклятая соперница Серены Уильямс, законодательница мод, самая влиятельная женщина в спорте, самая высокооплачиваемая теннисистка, чей поцелуй чувствуют на себе миллионы, покупая именные сладости. Это все о ней, и это история невероятного успеха девочки, чьи родители незадолго до ее рождения переехали из белорусского Гомеля, который располагается всего в сотне километров от Чернобыльской АЭС, в Ханты-Мансийский округ, в крохотную Нягань, получившую статус города лишь в 1985 году.

Там она и родилась. А в скором времени семья перебралась в Сочи, где начался ее путь к сказочному успеху.

В шесть лет маленькая Мария сыграла в Москве показательную игру с Мартиной Навратиловой, которая и посоветовала ей перебраться в США в знаменитую на весь мир академию Ника Боллетьери. В 1995 году ее отец Юрий Шарапов последовал совету великой спортсменки и переехал за океан.

Она продолжила жить и тренироваться в США, но выступала за Россию и принесла своей родине первый чемпионский титул Уимблдонского турнира. А затем были победы в США, Австралии и дважды во Франции. Она самая титулованная российская теннисистка, выигравшая все четыре турнира Большого шлема. И несмотря на постоянные вопросы недоброжелателей относительно ее места проживания, Шарапова остается российской теннисисткой, выступающей под флагом своей страны.

Карьера Шараповой — череда взлетов и падений.

Первое разочарование постигло Марию в 2007 году, когда она уже добилась небывалых результатов и побывала первой ракеткой мира. Из-за травмы плеча она была вынуждена пропустить почти весь грунтовый сезон, и перед Открытым чемпионатом Франции смогла лишь принять участие в одном турнире. Побед в том году не было, но был финал Итогового турнира WTA, где она уступила в финале бельгийке Жюстин Энен в матче, который продолжался без малого три с половиной часа.

В начале 2008-го Шарапова выиграла чемпионат Австралии, а после вернулась на первую строчку мирового рейтинга.

Но в середине сезона результаты россиянки сильно упали и лишь в августе ей диагностировали разрыв во вращательной манжете плеча. Эта травма едва не положила конец ее карьере.

Шараповой буквально пришлось заново учиться подавать.

Период реабилитации затянулся, результаты оставляли желать лучшего. Кто-то бы не выдержал и сдался, но это не про нее.

Представьте себе Шарапову, которая сдается. Это попросту невозможно. Она вернулась после травмы, опять поднялась в десятку, а в 2012 году взяла карьерный Шлем, победив на «Ролан Гарросе». Плечо — немезида Шараповой, и, пожалуй, ей придется с этим считаться всю свою карьеру. В конце 2013-го она снова взяла перерыв и снялась с US Open. А на следующий год выиграла «Францию» во второй раз в карьере.

Справившись с физическими проблемами, Мария попала в глупую историю с пресловутым мельдонием, который был включен в список запрещенных препаратов с 1 января 2016 года.

В марте она дала пресс-конференцию, где призналась в употреблении вещества после его включения в списки WADA и получила дисквалификацию.

Уже не хватит пальцев одной руки, чтобы пересчитать, сколько раз Шарапова прерывала свою карьеру и возвращалась. И сегодня, в ее день рождения, все поклонники ее большого таланта с нетерпением ждут очередного появления героини на кортах. Потерпеть осталось совсем немного — всего неделю, и уже в Штутгарте россиянка вновь возьмет в руки ракетку в первом за многие месяцы официальном теннисном матче.

Обстановку вокруг ее возвращения нельзя назвать спокойной. Теннисный мир разделился на два лагеря — критиков Шараповой и тех, кто ее поддерживает. Критики полагают, что россиянке не следует давать wild card, и что она должна проходить квалификацию на турниры именно по причине дисквалификации, что не является уважительной причиной потери рейтинга. А организаторы многих турниров не видят в этом криминала и упирают на то, что на Шарапову придут смотреть, она соберет аншлаги на трибунах и поднимет телевизионные рейтинги.

Шарапова находится в той категории избранных людей, которые в одиночку могут повлиять на посещаемость и популярность турниров.

И это, пожалуй, ее главное достижение к этому моменту карьеры, которая еще продолжится, и будут еще выдающиеся матчи и громкие победы. И будет ажиотаж вокруг ее персоны, как теннисный, так и нет. За личной жизнью теннисистки следят также пристально, как и за ее результатами. Были романы, встречи, отношения, но сейчас, как Мария недавно рассказала в интервью журналу Times, у нее нет бойфренда. Но она дала понять, что это ее совершенно не расстраивает.

Впереди теннис и новые битвы на кортах. Может быть, Шараповой удастся обыграть, наконец, Серену, которую она побеждала в последний раз на Итоговом турнире 2004 года. А может быть, она выиграет еще один или несколько турниров Большого шлема.

В свой юбилей Мария оповестила подписчиков ее страницы в соцсети, что она уже выбрала обложку будущей автобиографии, которая должна выйти в свет в сентябре. Название книги как нельзя лучше характеризует характер именинницы — «Unstoppable: Me Life so Far», что переводится как: «Неудержимая: История мой жизни».