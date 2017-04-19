Шарапова вернется после юбилея
Прославленной российской теннисистке Марии Шараповой в среду исполнилось 30 лет. «Газета.Ru» вспоминает ее самые значительные успехи в карьере и желает успешного возвращения на корт после дисквалификации за употребление мельдония.
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В далеком 2004 году российский женский теннис находился на подъеме. Анастасия Мыскина победила Елену Дементьеву в первом российском финале турниров Большого шлема на кортах «Ролан Гаррос», а Светлана Кузнецова выиграла открытый чемпионат США, обыграв в главном матче все ту же Дементьеву.
Россия переживала небывалый теннисный бум и стала законодательницей мод в WTA.
Но летом того года весь мир узнал ее. Она стремительно ворвалась в элиту и за полтора сезона стала восьмой ракеткой мира. Годом ранее специалисты много рассуждали о ней и предрекали ей большое будущее, но 3 июля 2004-го все любители тенниса запомнили имя, которое до сих пор бередит умы любителей спорта.
Мария Шарапова. Целая эпоха в теннисе, заклятая соперница Серены Уильямс, законодательница мод, самая влиятельная женщина в спорте, самая высокооплачиваемая теннисистка, чей поцелуй чувствуют на себе миллионы, покупая именные сладости. Это все о ней, и это история невероятного успеха девочки, чьи родители незадолго до ее рождения переехали из белорусского Гомеля, который располагается всего в сотне километров от Чернобыльской АЭС, в
Там она и родилась. А в скором времени семья перебралась в Сочи, где начался ее путь к сказочному успеху.
В шесть лет маленькая Мария сыграла в Москве показательную игру с Мартиной Навратиловой, которая и посоветовала ей перебраться в США в знаменитую на весь мир академию Ника Боллетьери. В 1995 году ее отец Юрий Шарапов последовал совету великой спортсменки и переехал за океан.
Она продолжила жить и тренироваться в США, но выступала за Россию и принесла своей родине первый чемпионский титул Уимблдонского турнира. А затем были победы в США, Австралии и дважды во Франции. Она самая титулованная российская теннисистка, выигравшая все четыре турнира Большого шлема. И несмотря на постоянные вопросы недоброжелателей относительно ее места проживания, Шарапова остается российской теннисисткой, выступающей под флагом своей страны.
Карьера Шараповой — череда взлетов и падений.
Первое разочарование постигло Марию в 2007 году, когда она уже добилась небывалых результатов и побывала первой ракеткой мира.
В начале 2008-го Шарапова выиграла чемпионат Австралии, а после вернулась на первую строчку мирового рейтинга.
Но в середине сезона результаты россиянки сильно упали и лишь в августе ей диагностировали разрыв во вращательной манжете плеча. Эта травма едва не положила конец ее карьере.
Шараповой буквально пришлось заново учиться подавать.
Период реабилитации затянулся, результаты оставляли желать лучшего.
Представьте себе Шарапову, которая сдается. Это попросту невозможно. Она вернулась после травмы, опять поднялась в десятку, а в 2012 году взяла карьерный Шлем, победив на «Ролан Гарросе». Плечо — немезида Шараповой, и, пожалуй, ей придется с этим считаться всю свою карьеру. В конце 2013-го она снова взяла перерыв и снялась с US Open. А на следующий год выиграла «Францию» во второй раз в карьере.
Справившись с физическими проблемами, Мария попала в глупую историю с пресловутым мельдонием, который был включен в список запрещенных препаратов с 1 января 2016 года.
В марте она дала
Уже не хватит пальцев одной руки, чтобы пересчитать, сколько раз Шарапова прерывала свою карьеру и возвращалась. И сегодня, в ее день рождения, все поклонники ее большого таланта с нетерпением ждут очередного появления героини на кортах. Потерпеть осталось совсем немного — всего неделю, и уже в Штутгарте россиянка вновь возьмет в руки ракетку в первом за многие месяцы официальном теннисном матче.
Обстановку вокруг ее возвращения нельзя назвать спокойной. Теннисный мир разделился на два лагеря — критиков Шараповой и тех, кто ее поддерживает. Критики полагают, что россиянке не следует давать wild card, и что она должна проходить квалификацию на турниры именно по причине дисквалификации, что не является уважительной причиной потери рейтинга. А организаторы многих турниров не видят в этом криминала и упирают на то, что на Шарапову придут смотреть, она соберет аншлаги на трибунах и поднимет телевизионные рейтинги.
Шарапова находится в той категории избранных людей, которые в одиночку могут повлиять на посещаемость и популярность турниров.
И это, пожалуй, ее главное достижение к этому моменту карьеры, которая еще продолжится, и будут еще выдающиеся матчи и громкие победы. И будет ажиотаж вокруг ее персоны, как теннисный, так и нет. За личной жизнью теннисистки следят также пристально, как и за ее результатами. Были романы, встречи, отношения, но сейчас, как Мария недавно рассказала в интервью журналу Times, у нее нет бойфренда. Но она дала понять, что это ее совершенно не расстраивает.
Впереди теннис и новые битвы на кортах. Может быть, Шараповой удастся обыграть, наконец, Серену, которую она побеждала в последний раз на Итоговом турнире 2004 года. А может быть, она выиграет еще один или несколько турниров Большого шлема.
В свой юбилей Мария оповестила подписчиков ее страницы в соцсети, что она уже выбрала обложку будущей автобиографии, которая должна выйти в свет в сентябре. Название книги как нельзя лучше характеризует характер именинницы — «Unstoppable: Me Life so Far», что переводится как: «Неудержимая: История мой жизни».
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