Фабио Фоньини: Готов сняться с «Мастерса» в Риме, если Флавия начнёт рожать
Итальянский теннисист Фабио Фоньини, завершивший выступление на турнире категории Masters в
Монте-Карло, заявил, что может пропустить домашние соревнования в Риме, если его жена Флавия Пеннетта начнёт рожать.
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Видимо, что-то случилось...
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«Если вдруг у Флавии во время турнира начнутся роды, то, конечно же, я вынужден буду сняться. Прежде я запрашивал wild card на соревнования в Барселоне, но, если мне так и не предоставят его, то скорее всего отправлюсь на турнир в Будапешт. Всё же хотелось бы сыграть как можно больше матчей, прежде чем мне придётся взять паузу
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