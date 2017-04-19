Фабио Фоньини: Готов сняться с «Мастерса» в Риме, если Флавия начнёт рожать

«Если вдруг у Флавии во время турнира начнутся роды, то, конечно же, я вынужден буду сняться. Прежде я запрашивал wild card на соревнования в Барселоне, но, если мне так и не предоставят его, то скорее всего отправлюсь на турнир в Будапешт. Всё же хотелось бы сыграть как можно больше матчей, прежде чем мне придётся взять паузу из-за рождения ребёнка», — приводит слова Фоньини ресурс Tennis World USA.