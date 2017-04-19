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19 апреля 2017, 12:25 | Теннис | GoTennis.ru

Фабио Фоньини: Готов сняться с «Мастерса» в Риме, если Флавия начнёт рожать

Итальянский теннисист Фабио Фоньини, завершивший выступление на турнире категории Masters в Монте-Карло, заявил, что может пропустить домашние соревнования в Риме, если его жена Флавия Пеннетта начнёт рожать.

Итальянский теннисист <span class=error>Фабио</span> <span class=error>Фоньини</span> завершивший выступление на турнире категории Masters в <nobr>Монте-Карло</nobr> заявил что может пропустить домашние соревнования в Риме если его жена <span class=error>Флавия</span> <span class=error>Пеннетта</span> начнёт рожать. Увеличить
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«Если вдруг у Флавии во время турнира начнутся роды, то, конечно же, я вынужден буду сняться. Прежде я запрашивал wild card на соревнования в Барселоне, но, если мне так и не предоставят его, то скорее всего отправлюсь на турнир в Будапешт. Всё же хотелось бы сыграть как можно больше матчей, прежде чем мне придётся взять паузу из-за рождения ребёнка», — приводит слова Фоньини ресурс Tennis World USA.
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19 апреля

Савиных и Родионова пробились в полуфинал парных соревнований в Чжэнчжоу

Фабио Фоньини: Готов сняться с "Мастерса" в Риме, если Флавия начнёт рожать

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