Веселая скромняга или угрюмая эгоистка? Что думает теннисный мир о Шараповой

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«СЭ» вспоминает, кто и что в разное время говорил о Марии Шараповой.

ЕЛЬЦИН ПЕРВЫМ ЗАМЕТИЛ ШАРАПОВУ.

Новак ДЖОКОВИЧ, Сербия, экс-первая ракетка мира.

Титулованный серб провел с Шараповой не один десяток выставочных мероприятий. И записал, пожалуй, самую забавную пародию на россиянку. На которую Маша, к слову, даже не подумала обижаться.

— У нас с ней всегда были прекрасные отношения. Мы с ней хорошие друзья. Я бесконечно ее уважаю, и мне жаль, что с ней это произошло. Я рад, что она так скоро вернется, желаю ей всего наилучшего и надеюсь, что она снова станет первой ракеткой мира. Она этого достойна, — рассказал Джокович.

Шамиль ТАРПИЩЕВ, президент Федерации тенниса России.

— Именно Ельцин первым заметил теперь уже знаменитую Марию Шарапову. Мы ездили с ним на Уимблдонский турнир, а она там играла на задних кортах, в траве, где трибун не было. Он посмотрел ее в действии на корте и заключил: «Вот она будет блестяще играть». Я возразил: «Да она в этом году еще может не выиграть, я думаю, рановато». «Нет, будет играть, вот увидишь». И перед уходом с Уимблдона поинтересовался: «А где Шарапова?» Я нашел ее в буфете: «С тобой Борис Николаевич хочет поздороваться». Она бросила поднос, прибежала. Они тепло пообщались. И в этот год семнадцатилетняя Шарапова сотворила сенсацию в мировом женском теннисе, обыграв в финале Уимблдона саму Серену Уильямс.

Серена УИЛЬЯМС, США, экс-первая ракетка мира:

Американка, говоря о коллегах по цеху, чаще всего отделывается общими фразами. Да и вообще, если речь идет об имидже, личные обиды отходят на второй план.

Но если речь заходит о мужчинах. Тут уже не до политкорректности.

— Каждое интервью она начинает с фраз: «Я счастлива, мне так повезло», — это так скучно. Ее все равно не будут приглашать на крутые вечеринки. И если ей так хочется встречаться с парнем с черным сердцем, то удачи ей, — так сказала Серена о Шараповой, которая в тот момент встречалась с экс-бойфрендом Уильямс Григором Димитровым.

ЛЮБОВЬ, КОТОРОЙ БОЛЬШЕ НЕТ.

Григор ДИМИТРОВ, Болгария, бывший бойфренд Шараповой.

Не все романы заканчиваются тем, что «жили они долго и счастливо», но от многих остаются приятные воспоминания.

— Мы оба были в Китае: я в Шанхае, она в Пекине. Я обедал, когда увидел по телевизору, как она играет. Я сразу написал ей письмо по электронной почте. Так мы начали общаться, а через месяц, когда сезон закончился, мы встретились, — рассказывал Димитров о знакомстве с Шараповой.

Саша ВУЯЧИЧ, Словения, бывший бойфренд Шараповой.

С выступавшим тогда в НБА Вуячичем Мария была даже помолвлена, но впоследствии что-то, видимо, пошло не так..

— Знаете, жизнь пишет романы. Из-за этого ты никогда не можешь распланировать будущее — что-нибудь непременно случится. Например, меняются люди, осложняются обстоятельства, растут расстояния. Это происходит на ровном месте. В нашем с Машей случае именно последние не способствовали пролонгации отношений, — рассказывал Вуячич о причинах расставания.

ВЫСОКОМЕРНАЯ, САМОДОВОЛЬНАЯ И ХОЛОДНАЯ.

Кристина МЛАДЕНОВИЧ, Франция, полуфиналистка Australian Open-2017.

Француженка была одной из многих, кто осудил Шарапову за «мельдониевый скандал» и посчитали нечестным предоставление ей wild card на турниры.

Цитата — Мы все считаем и обсуждаем, что она врунья. Невозможно не сомневаться в ее честности — очевидно, что она не заслуживала все то, что успела выиграть. Это ужасно, но хорошо, что ее вывели на чистую воду.

Доминика ЦИБУЛКОВА, Словакия, 4-я ракетка мира.

Словачка тоже не относится к числу тех, кто ждет Марию с нетерпением.

— Я была удивлена тем, что в большинстве своем реакция была дипломатичной, потому что на самом деле все думают иначе. Скажу только одно: мне Шарапову не жаль, и я по ней не скучаю. Она очень неприятный человек. Высокомерная, самодовольная и холодная. Когда я сижу рядом с ней в раздевалке, она даже не здоровается.

Ник БОЛЛЕТЬЕРИ, тренер.

Впрочем, именно эгоизм и холодность позволили Боллетьери разглядеть в маленькой Шараповой будущую чемпионку. Напомним, что именно в крупнейшей теннисной академии Мария начала свою серьезную профессиональную карьеру.

— Она очень эгоистична. Себе на уме. Но именно это и нужно, чтобы стать настоящим бойцом. Или, скажем, преуспеть в бизнесе. Она не обходится с окружающими плохо. Пока. Просто она Мария Шарапова.

ХОРОШИЙ И СКРОМНЫЙ ЧЕЛОВЕК.

Моника ПУИГ, Пуэрто-Рико, олимпийская чемпионка.

В отличие от многих коллег по цеху, Пуиг к Марии относится очень положительно. Олимпийская чемпионка была в восторге от возможности сыграть с россиянкой выставочный матч.

— Это было невероятно. Замечательное событие. Пришло очень много людей, было весело. Я видела, насколько сильно Марии хочется вернуться на корт. Она очень веселая, мы много смеялись, и я надеюсь, что это мероприятия продолжит развиваться, и в конце этого года мы его снова проведем. Я впервые общалась с Шараповой, и это было очень здорово, мы много смеялись, много шутили. Она очень хороший, скромный человек, и я с нетерпением жду ее возвращения в тур.

Роджер ФЕДЕРЕР, Швейцария, экс-первая ракетка мира.

Того же мнения придерживается и самый титулованный игрок мужского тура.

Цитата — О Шараповой говорят много и плохого, и хорошего. Пожалуй, это просто верный признак того, что она знаменита.

Вокруг нее очень много людей и странно пытаться со всяким завести дружбу. Она достаточно корректна в общении — большой профессионал.