Стал известен заявочный лист Открытого чемпионата Франции среди мужчин
Организаторы турнира Roland Garros опубликовали заявочный список участников соревнований, которые с 28 мая по 11 июня пройдyт в Париже.
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На турнире выступит 104 теннисиста: 98 игроков из Топ-100 мировой классификации, а также шесть спортсменов, которые используют защищённый рейтинг — Томми Робредо, Джон Миллман, Ежи Янович, Танаси Коккинакис, Ричардас Беранкис и Димитрий Турсунов.
Россию на соревнованиях во Франции представят шесть теннисистов: Даниил Медведев, Андрей Кузнецов, Карен Хачанов, Михаил Южный, Евгений Донской, а также вышеупомянутый Дмитрий Турсунов.
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