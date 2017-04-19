Григор Димитров сыграет на соревнованиях в Штутгарте
Бывший восьмой номер рейтинга АТР, 25-летний болгарин Григор Димитров, выступит на турнире MercedesCup, который с 10 по 18 июня пройдёт в Штутгарте (Германия).
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Об этом сообщает официальный сайт соревнований.
Напомним, ранее стало известно, что в турнире также примут участие швейцарец Роджер Федерер и немец Томми Хаас.
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