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https://sport.mail.ru/news/tennis/29476638/
19 апреля 2017, 11:04 | Теннис | GoTennis.ru

Григор Димитров сыграет на соревнованиях в Штутгарте

Бывший восьмой номер рейтинга АТР, 25-летний болгарин Григор Димитров, выступит на турнире MercedesCup, который с 10 по ‏18 июня пройдёт в Штутгарте (Германия).

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Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Напомним, ранее стало известно, что в турнире также примут участие швейцарец Роджер Федерер и немец Томми Хаас.
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