Лучшие цитаты Шараповой: о папе, Гарри Поттере и свиданиях

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

О ДЕТСКИХ УВЛЕЧЕНИЯХ.

— Читала новую книгу про Гарри Поттера, смотрела телевизор, делала уроки. Свободного времени у меня немного, так как я, как правило, играла во второй половине дня. После матча — массаж, ужин и домой, спать.

До первой победы на турнире «Большого шлема» оставалось два года….

О ПЕРВЫХ БОЛЬШИХ ПРИЗОВЫХ.

— Когда я получу настоящие права, я хочу купить дорогую машину.

9 лет спустя Мария стала лицом той самой марки автомобилей, который так хотела купить.

О НАРЯДАХ.

Увлечение дизайном появилось вместе с первыми успехами Шараповой — задолго до дорогих именных часов и шоколадно-конфетного бизнеса. Первой пробой пера были смешные сумочки для одного из японских производителей и фасон собственных соревновательных платьев.

— Всегда старалась участвовать в создании моделей, в которых мне предстояло играть, — выбирала цвет, говорила, что мне нравится, что нет. Но со следующего года решила сама проектировать свои наряды. Разумеется, не без помощи профессионалов, но ведь не зря же я увлекаюсь модой — теперь пусть они воплощают мои идеи.

О ГРОМКИХ КРИКАХ И РУССКИХ СЛОВАХ.

Шараповой часто припоминают громкие крики на корте и постоянные «Сome on» («Давай». — Прим. «СЭ»).

— Использую ли я подобные слова по-русски? Иногда да. Еще чаще я говорю на корте по-русски другие слова, про которые вам лучше не знать (улыбается).

О ПАПЕ.

Одно время он был неизменным спутником дочери и до сих пор считается соавтором ее успехов.

— После того как я выиграла Australian Open — сейчас даже не помню, в каком году (в 2008-м. — Прим. «СЭ»), — мы сели и приняли соответствующее решение. Мой папа очень многим пожертвовал ради меня. И вместе со мной учился многим вещам в теннисе. На протяжении очень долгого времени он не пропускал ни одной моей тренировки, даже когда сам был нездоров. Поэтому сейчас он заслуживает того, чтобы иметь возможность отдыхать.

О ШОКОЛАДНЫХ КОНФЕТАХ.

— Однажды позвонил мой агент и компаньон по бизнесу Макс Айзенбад и сказал: «Маша, это все будет называться Sugarpova «. Я ему: «Как?» Он повторил название и отметил, что оно идеально подходит. Я рассмеялась, но согласилась. Так все и началось.

ОБ ОЛИМПИАДЕ.

— Когда я была маленькой, то постоянно смотрела Игры по телевизору. Особенно мне нравилось наблюдать за церемонией открытия — это всегда было просто чудесно. Для любого атлета участие в Олимпиаде — это цель, к которой он стремится на протяжении всей своей карьеры. А когда попадаешь на Игры, тебе уже мало в них просто участвовать. Начинаешь думать о том, как завоевать награду, лучше всего — золотую.

О ДОПИНГЕ.

— Это моя ошибка. Я подвела своих болельщиков и весь теннисный мир. Я очень не хочу, чтобы моя карьера завершилась таким образом. Я надеюсь, что мне будет предоставлен еще один шанс. Знаю, что многие из вас думали, что сегодня я объявлю о завершении карьеры, но я бы точно не стала это делать в отеле Лос-Анджелеса с таким некрасивым ковром (улыбается).

О СВОЕЙ КНИГЕ.

За время своей дисквалификации Шарапова успела переделать массу дел. Отучиться в Гарвардской школе бизнеса, запустить новую линейку продуктов своего шоколадного детища, написать автобиографию — вот лишь некоторые из ее достижений.

— Почему я пишу книгу? Частично для того, чтобы рассказать свою историю. Но также и для того, чтобы понять ее. Во многих смыслах мое детство — загадка, даже для меня самой. Мне постоянно задавали одни и те же вопросы: «Как я оказалась там, где я есть?», «Как я это сделала?», «Что было правильно, а что шло не так?». Это прочность, моя способность двигаться дальше, когда все идет нелучшим образом. Людям интересно, откуда берется это качество. Все надеются, что у них тоже есть шанс научиться этому.

О ЛИЧНОЙ ЖИЗНИ.

— У меня в последние 12 месяцев была насыщенная личная жизнь, много свиданий. Нет, бойфренда у меня нет, если вас это интересует. Я просто наслаждалась встречами с разными людьми — разных культур и разных профессий. Это были не только американцы. В этом плане у меня обширная география.